Подозреваемых задержали в квартире одного из домов в Донецке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Макеевке в ДНР возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из восьми человек. Вечером 26 декабря преступники пришли в один из домов в Червоногвардейском районе и расстреляли всех жильцов, даже годовалого ребенка. Рассказываем, что известно о подозреваемых в убийстве в Макеевке на данный момент.

СЕМЬЯ ЗНАЛА ПРЕСТУПНИКОВ

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», вечером в понедельник к семье пришла компания. Среди них было как минимум двое мужчин и одна женщина. Хозяева этих людей хорошо знали, и, возможно, ожидали их визита. Взрослые члены семьи стали выпивать с гостями — в какой-то момент между ними произошла ссора.

— Один из наведавшихся в дом мужчин начал стрелять. Женщина, которая пришла с ними, испугалась и убежала. Она сразу обратилась в правоохранительные органы, — говорит собеседник.

Правоохранители тут же отправились по адресу, где обнаружили тела восьми погибших. Они насчитали около 40 гильз.

Силовики установили, что убийцы уехали с места происшествия на автомобиле погибших. Они установили машину и около четырех часов задержали подозреваемых. Предполагаемые убийцы не оказали сопротивления — все еще находились в состоянии алкогольного опьянения.

Основной версией преступления остается грабеж. Кроме авто подозреваемые забрали 60 тысяч рублей и два мобильных телефона. Известно также, что у мужчин есть судимости. Недавно один из них уезжал в Сочи, но вернулся в Макеевку.

ОФИЦИАЛЬНО

121-м военным следственным отделом СК России возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц по предварительному сговору с особой жестокостью» и по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемых в совершении преступления нашли в квартире в Донецке. По данным следственного комитета России, всего задержаны четыре человека.

— В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, 3 магазина к нему, а также 2 гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу, — прокомментировали в ведомстве.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

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