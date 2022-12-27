«Я потерял внуков, девочке только восемь исполнилось!»: родственник убитой в Макеевке в ДНР семьи не может пережить боль после трагедии

Преступники, ворвавшиеся в дом к многодетной семье, не пощадили даже самых маленьких Фото: Михаил ФРОЛОВ

Боль и злость испытывает сегодня Иван из Макеевки Донецкой Народной республики. Мужчина – дедушка мальчика и девочки, которых вместе с матерью — его невесткой — и другими членами семьи расстреляли 26 декабря. Жертвами злоумышленников стали супруги, их дети и внуки.

«Я ПОТЕРЯЛ ВНУКОВ»

Рита (имя изменено – прим. ред.) – в списке убитых. Молодая мать сына и дочери была расстреляна в упор, как и другие члены семьи.

- Это моя невестка. Она была замужем за моим сыном. Сына в момент убийства дома не было, это спасло ему жизнь, - буквально кричит в трубку Иван. – Я потерял внуков. Восемь лет девочке исполнилось. Восемь! Отметили день рождения ребенка, а на следующий день их расстреляли.

Всего же при нападении погибли четыре ребенка в возрасте от полутора до 16 лет. Говорят, самого младшего мальчика застрелили, когда он лежал в коляске.

Рита - мама сына и дочки, была убита с другими своими родственниками. Фото: соцсети Риты

ТЕЛА ОТПРАВИЛИ НА ЭКСПЕРТИЗУ

Следком России уже сообщил, что по подозрению в убийстве задержали четверых человек. Мужчины прятались в одной из квартир в Донецке.

Известно также, что в момент убийства с ними была и женщина. Когда началась стрельба, она убежала. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в администрации Макеевки, а позже эту информацию подтвердил Иван.

- Знаю ее прекрасно. Она местная. Живет по соседству. Она та еще. Жила со всеми мужиками, которые убивали моих близких, - не сдерживает эмоций осиротевший мужчина.

По его словам, один из подозреваемых убирал двор убитой семьи.

- Они ему заплатили немного, он мусор выносил. Потом откуда-то взялись его друзья. Больше ничего не знаю, - говорит мужчина.

По словам Ивана, все тела находятся на экспертизе в морге. Семья еще не определилась с датой похорон.

- Такое горе, такая беда. Все молодые, всех убили, - сетует Иван.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что многодетная семья пережила обстрелы ВСУ и эвакуацию. На родную землю они возвращались с радостью, строили на жизнь большие планы, которым уже не суждено сбыться.

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