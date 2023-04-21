Ростовчанин пойдет под суд за то, что растлевал девочек из разных городов страны

Ростовчанин находил своих жертв в соцсетях и в мессенджерах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове следователи завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 26-летнего горожанина, сообщает региональный следком. Мужчину подозревают в том, что он растлевал девочек возрастом от девяти до 14 лет.

ЖЕРТВАМИ СТАЛИ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

В региональном следкоме рассказали, что мужчина два года знакомился через соцсети с детьми из разных регионов. География была самая широкая. Мужчина писал школьницам из Брянска, Новосибирска, Курска, Орловской и Ростовой областей.

Если разговор в соцсетях завязывалась, ростовчанин предлагал девочкам продолжить беседу в мессенджерах.

Как только диалог переходил в вотсап, мужчина тут же начинал слать ученицам интимные сообщения. Такую схему он практиковал два года.

- Потерпевшими по уголовного делу признаны шесть девочек в возрасте от девяти до 14 лет, - прокомментировали в пресс-службе областного следственного комитета.

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Кроме того, считает следствие, в 2021 году ростовчанин распространил в сети порнографические материалы с изображением детей.

- Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также обороте порнографических материалов, - сообщили в следкоме.

На время следствия ростовчанин был заключен под стражу. Он полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину мужчины признают, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что 14-летняя девочка родила от родного отца. Мужчина развращал дочь пять лет. Обо всем стало известно, когда школьница забеременела.

На растлителя завели дело, суд признал его вину. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

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