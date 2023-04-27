«Битва за Ростов»: где снимали сериал, как киношники меняли современные улицы и что ждут зрители

Декорацией на съемках служили колоритные ростовские дворики. Фото: ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн».

На днях стартовал показ 8-серийного сериала «По законам военного времени. Битва за Ростов». Известно, что это уже шестой сезон военного исторического детектива. В главных ролях - Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Максим Дрозд, Егор Абрамов, Елена Лагута и многие другие. Режиссером стал Сергей Виноградов, известный такими работами как «Операция Неман», «Лекари душ», «Девятый вал».

Примечательно, что площадкой для съемок на этот раз стали ростовские дворики и даже бывшее предприятие по производству водки. Участник съемочной группы Лев Золоторев рассказал, как и где проходили съемки картины в донской столице, и как реквизиторам удалось замаскировать признаки современной жизни на улицах города, чтобы перенестись в 1943 год.

«ЗАКАНЧИВАЛИ НА ЧАС РАНЬШЕ»

По словам Льва Золоторева, съемки велись в донской столице с марта по май прошлого года. По сюжету, в ноябре 1941 года немецкие войска продолжают наступление и вплотную подходят к Москве. После выполнения боевого задания в Харькове главные герои ленты, Елагина и Мирский, прибывают в Ростов-на-Дону. Им предстоит пережить первую оккупацию Ростова.

Героям картины предстояло расследовать дело о ростовских диверсантах. Фото: ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн».

Эта парочка расследует череду запутанных преступлений и, наконец, выходит на след диверсантов. Пойманных преступников представители военной прокуратуры будут судить «по законам военного времени».

Как рассказал собеседник, практически все съемки проходили в Ростове-на-Дону. В создании фильма приняло участие большое количество ростовских специалистов.

- Произошло очень хорошее сочетание съемочной группы из Москвы и Ростова. Съемочный процесс проходил очень слажено, профессионально и быстро, - отмечает продюсер ростовской киностудии «New Film». - Зачастую снимать заканчивали даже на час раньше запланированного времени.

АРХИТЕКТУРА СООТВЕТСТВОВАЛА ЭПОХЕ

Улицы в старой части Ростова были выбраны неспроста. Много съемок проводилось именно в колоритных старых двориках донской столицы, где на второй и третий этаж ведут металлические лестницы, а в центре стоят водопроводная колонка и заржавевшие железные металлические ящики – наследие советской эпохи...

- Архитектура ростовских домов и минимальное количество рекламы и вывесок соответствовали эпохе и не требовали большого передекора, - пояснил Лев.

Иногда в кадр попадали столбы ЛЭП и газовые трубы. Фото: ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн».

Много сцен были сняты на территории ликеро-водочного завода, который находится на пересечении Буденновского проспекта и улицы Варфоломеева. Съемочной площадкой сериала также стал и старый элеватор на улице 29-я Линия в Нахичевани.

Натурные же сцены снимались вблизи Донского военно-исторического музея и хутора Дугино.

«НЕ ПОКАЗАНА ИСТОРИЯ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА»

Сразу поле выхода первых серий поклонники проекта разразились комментариями. Одни радовались, что отдельный сезон был посвящен Ростову-на-Дону, который был оккупирован и освобожден дважды. Другие - осуждали, что в первых сериях проекта нет никакого намека на Виктора Черевичкина, который был расстрелян в парке имени Фрунзе в конце ноября 1941 года.

Третьи же заметили, что в сериале слишком быстро расправились с предателем минского подполья. Ведь предателей "молодогвардейцев" и героев подполья вычисляли относительно быстро, а расстреливали уже после войны…Однако большинство надеются, что серии про последующие годы, 1942-1943, будут интереснее.

Съемочная площадка развернулась во дворе ликеро-водочного завода на Буденновском. Фото: ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн».

Особо посвященные отметили, что шестой сезон сериала можно смотреть отдельно от других. Некоторые выразили надежду, что в картине покажут ростовских подпольщиков. Ту же поэтессу Елену Ширман, которая была расстреляна нацистами летом 1942 года. Или Сабину Шпильрейн, классика психоанализа, ученицу Фрейда и Юнга.

Кто-то упомянул, что в Ростове было уничтожено много евреев, погибли десятки тысяч людей. И все это, верят телезрители, должно быть отражено в киноленте. Поживем – увидим!

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