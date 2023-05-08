Лучший математик России Михаил Гуров, рассказал, что его ученики тоже хотят стать учителями

Математик Михаил Гуров. Фото: сайт правительства РО.

На днях в Ростовской области были подведены итоги областного этапа конкурса «Учитель года». Его победителю придется отстаивать честь донского регион на всероссийском конкурсе за звание лучшего в стране.

Донские учителя уже несколько раз привозили домой символ победы «Хрустального пеликана». Так в 2020 году его обладателем стал ростовский учитель математики Михаил Гуров. Сегодня он - председатель жюри областного профессионального соревнования учителей.

В откровенной беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» Михаил Николаевич рассказал, почему после такой яркой победы не принял поступившие ему выгодные приглашения о работе, интересуются ли учебой современные школьники и почему он сам не любит фильмы о математиках.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ: ОСТАЛСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Став в 2020 году "Учителем года России", Михаил Гуров мог в одночасье сделать себе головокружительную карьеру:

- После победы в конкурсе у меня было много предложений о новом месте работы, - рассказывает учитель. – Но по моей инициативе оно не изменилось. Я решил остаться в своем лицее, и этому рад.

Как оказалось, решение Гурова - довольно редкий случай среди абсолютных победителей Всероссийского конкурса. Большинство из них «клюют» на такие коммерчески выгодные предложения и принимают приглашения московских школ.

Знали бы ученики, от чего пришлось отказаться их учителю… Но эти тайны Михаил Николаевич не раскрывает ни им, ни коллегам, ни даже журналистам. Однако педагог не смог отказаться от того, чтобы на добровольных началах стать советником министра просвещения РФ.

Сегодня некоторые из воспитанников Михаила Гурова тоже мечтают стать учителями математики и усиленно к этому готовятся.

- У меня есть несколько учеников, которые решили связать свою жизнь не просто с математикой, а с ее преподаванием, - уточняет педагог. – Ведь это так интересно! Если вы посмотрите вокруг, то вы ничего, кроме математики и не увидите!

НЕ ЛЮБИТ ФИЛЬМЫ О МАТЕМАТИКАХ

О «математиках» на Западе был снят далеко ни один фильм. Взять хотя бы «Игры разума» или «Игру в имитацию». Однако ко всем этим картинам ростовский учитель относится довольно скептически.

- Если вы их внимательно смотрели, то, наверняка, заметили, что это фильмы, акцентирующие внимание на разных гранях личности. И далеко не на том, что данный человек был гениальным математиком, - подчеркивает Михаил Гуров. – Туда вплетаются различные интриги, нехорошие истории, которые возможно и имели место быть, но могли и не быть в реальности.

По словам учителя, режиссеры превращают историю реального математика в шоу, где заслуги людей, которые нужно выставлять на первое место, почему-то остаются на задворках этих фильмов.

КСТАТИ

Как стать ЕГЭ на все сто

Михаил Гуров считает, что к экзаменам необходимо готовиться заблаговременно. Начать - с выбора специальности, а дальше уже делать упор на предметы, которые придется сдавать.

- Нужно понимать, что успешное освоение школьной программы дает возможность сдать ЕГЭ на отлично любому выпускнику, - говорит учитель. - Если старшеклассник понимает школьную программу, то сторонняя помощь не нужна. А вот если есть пробелы в знаниях, то на них нужно обратить особое внимание - и лучше со специалистом.При этом, по мнению Михаила Гурова, вовсе не обязательно подключать репетиторов. (подробности)

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