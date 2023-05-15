В Волгодонске конфликт у супермаркета закончился стрельбой

Дебошира доставили в отдел полиции для выяснения всех деталей конфликта Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгодонске Ростовской области конфликт на улице закончился поездкой в полицию для одного его участника и госпитализацией для второго, сообщили в донском главке.

В ведомстве рассказали, что местные жители повздорили у супермаркета.

Тогда 45-летний Иван (имена изменены – прим. ред.) пошел зачем-то в машину, обратно он вернулся уже с травматическим ружьем. По всей видимости, мужчина хотел припугнуть оппонента, а заодно и других прохожих.

Иван начал стрелять в землю, в какой-то момент пуля отрикошетила и угодила в колено 36-летнему Николаю, с которым и повздорил. К тому моменту свидетели конфликта вызвали и полицию, и скорую.

Николая отвезли в больницу, а Ивана – в отдел для дальнейших разбирательств.

Оружие у мужчины оперативники изъяли.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, в Первомайском районе города мужчина с пистолетом ограбил продуктовый магазин.

ЧП произошло в субботу, 13 мая. В городе объявляли план «Сирена». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия. Личность и местонахождение грабителя устанавливаются.

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