В Ростовской области хозяин моторной лодки устроил смертельную аварию на реке

В аварии на реке один человек погиб, еще один - пострадал Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Азовском районе Ростовской области местный житель предстал перед судом за учиненную им аварию на реке Кагальник. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот день Максим (все имена изменены –прим. ред.) решил прокатиться с другом на своей новенькой моторной лодке. Мужчины не собирались ловить рыбу.

ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЗАКОНЧИЛАСЬ БЕДОЙ

- Просто хотел проверить двигатель, - позже скажет Максим оперативникам.

На воду друзья вышли, когда солнце уже садилось. Набрав скорость, они помчались по реке. В сумерках Максим не заметил ветхое весельное суденышко, с которого двое мужчин ловили рыбу.

На скорости «моторка» врезалась в лодку. Удар был такой силы, что судно с веслами опрокинулось. Рыбаки оказались в воде. Один из них захлебнулся и умер почти мгновенно.

Второй получил серьезные ранения. Максим выловил мужчину из воды, доставил его до берега и отвез в больницу. У раненого диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и сотрясение мозга.

Передав рыбака врачам, хозяин «моторки» вернулся на место трагедии и вызвал экстренные службы.

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Уже позже в его крови нашли алкоголь. Но сам Максим уверяет, что был трезв, когда управлял «моторкой».

- Просто на берегу уже выпил от стресса, - объяснил он следователям.

Как рассказали в пресс-службе суда Азовского района, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека».

Азовчанин активно помогал следствию. Как мог, пытался загладить вину перед раненым рыбаком и матерью погибшего мужчины. Так, близким людям скончавшегося он выплатил 900 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел эти факты, а также принял во внимание положительные характеристики и то, что Максим воспитывает маленьких детей.

В результате его приговорили к двум годам восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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