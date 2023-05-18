«Большая часть деревьев уже стоит без плодов»: Ростовчане переживают за урожай фруктов и делятся своими наблюдениями в соцсетях

Этим летом дачники за фруктами и ягодами думают идти на рынок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне мы писали, что в этом году из-за холодной весны в Ростовской области дончане могут остаться без урожая фруктов. Дело в том, когда в последних числах марта стали цвести абрикосы и распускаться первые листочки на деревьях, на регион обрушился снегопад. В итоге пчелы в такую холодину не опылили деревья, и завязь получилась очень скудной. Садоводы говорят, что не припомнят такой холодной весны на Дону.

ЖДЕМ ЯБЛОК?

Некоторые дачники уверены, что этим летом за фруктами и ягодами придется идти на рынок. Единственное, на что сейчас надеются садоводы, так это на хороший урожай яблок, так как это единственные деревья, которые успели завязаться.

По словам советника президента торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрия Корнюша, садоводство на Дону развивается активно. Из года в год растет урожай фруктов и ягод. А еще появляются новые сады. И сейчас они занимают почти 3,6 тысячи гектаров.

Садоводы сейчас надеются только на хороший урожай яблок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По мнению специалиста, дончанам переживать не стоит. Даже, если этим летом в области и будет неурожай фруктовых деревьев, большая часть черешни, вишни, абрикос и слив идет на Дон из соседних регионов, особенно из Краснодарского края.

«А В ЧЕМ ТРАГЕДИЯ?»

Наши читатели в социальных сетях поделились своими наблюдениями.

- Из Краснодарского края всю жизнь фрукты везут, в чем трагедия? - недоумевает ростовчанин.

Люди пишут, что уже сейчас жердела – дикая разновидность абрикоса, в черте города стоит без листьев.

- Такое впечатление, что все деревья засохли. Что уж говорить теперь об урожае, - пишет ростовчанин в группе "КП" Вконтакте.

- Большая часть деревьев уже стоит без плодов. Они же не зацветут повторно, - рассуждает еще один комментатор.

- У ореха уже листья опадают, как осенью, - отметила еще одна дончанка.

А другой наш читатель не заметил никаких изменений. Говорит, что у него на даче все с фруктовыми деревьями прекрасно, поэтому без слив, абрикос и вишни лично он не останется.

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