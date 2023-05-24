В Ростовской области два зека заставили жить заключенных колонии по воровским понятиям

Двое заключенных колонии в Батайске установили свои порядки, за что попали под следствие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области силовики пресекли деятельность запрещенной в России экстремистской организации, сообщили в региональной ФСБ.

По версии следствия, осужденные, – двое мужчин возрастом 28 лет и 43 года, которые отбывали наказание в одной из донских колоний, установили свод правил для других заключенных.

При этом, чтобы манипулировать другими, приятели говорили, что представляют интересы некоего вора в законе по имена Надори.

- Мужчины управляли преступной средой на территории колонии, обеспечивали контроль соблюдения традиций и правил, распространенных в указанной группе, в том числе, и воровских законов и понятий, а также их пропаганду, - рассказали в пресс-службе региональной ФСБ.

Когда об этом стало известно силовикам, в отношении приятелей завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Если суд признает их вину, сроки заключения могут продлить еще на шесть лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в Ростове силовики задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, три месяца, с февраля по апрель этого года, работник предприятия оборонно-промышленного комплекса в мессенджерах переписывался с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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