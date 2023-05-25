Брюки лопнули у загса, а лошадь наступила на платье невесты: про самые конфузные истории со свадеб рассказали донские фотографы

Игнатенко бросили стабильную и понятную работу, чтобы заниматься любимым делом - фотографией, и вот что из этого вышло. Фото: личный архив героев

Сегодня все больше появляется успешных историй людей, оставивших работу «на дядю» и открывших свое дело. Но одно дело, когда рискует молодежь. Труднее представить, что все бросят люди постарше, да еще и с детьми, особенно если работают в бюджетной сфере.

Но Роман и Наталья Игнатенко из Ростовской области последовали зову сердца — оставили понятную работу 5/2 чиновников и занялись фотографией.

Своей историей супруги откровенно поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

Роман и Наталья не теряют юношеский задор и умеют ребячиться, даже став многодетными родителями. Фото: Личный архив героя публикации

ТОЛЧОК В БИЗНЕС

Роман и Наталья вместе уже 13 лет: познакомились на работе в администрации.

- Мне Наташа потом рассказывала, что я сначала не понравился — ничего не понимал в их замороченной архитекторской программе, - хитро поглядывает на супругу Роман.

Но свой рассказ начинает с другого:

- Еще в школе сосед взахлеб рассказал, что попал на чудо-кружок: «Там в темноте фонарь, и чудо: листочек бумаги в воду кладешь, а на нем появляется изображение!». Так я и познакомился с руководителем нашего фотокружка Николаем Бородулиным. Он учил нас выставлять свет, водил в фотопоходы.

После этого мужчина сменил множество профессий, но фотография была лишь увлечением.

- В начале нулевых на моей аппаратуре в аквапарке устраивали дискотеки. А я от нечего делать брал с собой фотоаппарат и делал забавные снимки. Вот тогда его директор дал «толчок в бизнес», что на фото можно заработать. Так, на велосипеде мчал в фотоателье распечатывать за три рубля, потом обратно. Люди были очень рады своему фото за 10-15 рублей.

Практически все фотографы Сальска - родом из фотокружка Станции юных техников. Фото: Личный архив героя публикации

ПОДКЛЮЧИЛ И СУПРУГУ

Но одними фото на водных горках дело не закончилось. Кто-то из клиентов попросил снять их свадьбу.

- И так сарафанное радио сработало, что незаметно весь год расписался по свадьбам, - продолжает собеседник. - Днем работал в администрации, вечером обрабатывал фото и на полставки играл в духовом оркестре по вечерам, - перечисляет Роман. - Конечно было тяжело. Но Наташа ведь в художке училась на художника-оформителя, и быстро обучилась ретуши. Так и поставили дело на поток.

А дальше появился новый вызов для Натальи — супруги поняли, что и она может быть фотографом. Так вместе уже учились на курсах повышения квалификации.

Наталья после художественной школы быстро освоила обработку фото и само фотоискусство. Фото: личный архив героев

«САМИ СЕБЕ У ВИСКА КРУТИЛИ»

Помимо работы в два фотоаппарата и обработкой снимков Наталья активно занялась соцсетями. И это перед выходом во второй декрет — супруги ждали дочку. А вскоре у пары родился третий ребенок - сынок.

- Понимал, что надо уходить, но сначала мы сами себе у виска крутили: трое детей, младший совсем кроха, бессонные ночи - куда с официальной работы-то? Но потом сели, провели калькуляцию и поняли: работая в администрации, я в сухом остатке приносил домой чуть больше шести тысяч рублей, - рассуждает фотограф. - А кормить нужно целую многодетную семью.

Так на семейном совете и решили, что пора.

- Начальнику было непросто отпускать, но он первым поддержал: «Я тебе давно говорил открывать свое дело!», - улыбается наш герой. - Но, я правда, остался там не на долго, чтобы подготовить себе смену.

И вот уже четыре года как Роман — самозанятый, а Наталья ему помогает.

Фотосемья нашла дело по душе. Фото: личный архив героев

ХОТЕЛИ СВАДЬБУ «НЕ КАК У ВСЕХ»

Вспоминая самые курьезные случаи на свадьбах, супруги-фотографы одновременно называют один. Жениху и невесте обязательно нужна была свадьба «не как у всех».

- Я возьми и ляпни: «Ну не в песчаном же карьере свадьбу снимать?» А они: «А вот с этого места давайте поподробнее...»

Фотографы показали на снимках локацию, похожую на инопланетный пейзаж в хуторе Мокрая Ельмута Пролетарского района — полупустынный, с горами и озером.

- Когда молодые увидели на фото экскаватор с лопнувшей гусеницей, сказали: «Все, едем туда», - смеется фотограф.

Дальше было столько трудностей, что суеверный человек точно бы подумал, что Бог отводит: «Не женитесь!»

Если фата не знает, что она должна быть воздушной, фотограф поможет. Фото: личный архив героев

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА - ТОЛКАТЬ МАШИНУ?

Набив доверху машину реквизитом, фотографы поехали в соседний район на своем авто, а молодые — в своем. Еще по пути туда у жениха сломался генератор. Чтобы переехать на новую локацию, фотографы взяли молодых на буксир, но и его машина сама села на брюхо.

- Жених с невестой бегут выталкивать нашу машину, но куда? Они же уже нарядные для ЗАГСа. Невесту возвращаем в авто жениха, его самого — за руль нашей машины, а мы с Наташей — толкать.

В итоге вытолкали машину с реквизитом, вытянули молодоженов, наснимали массу красивых кадров, и вот уже пора возвращаться за 40 километров в Сальск на регистрацию в ЗАГСе.

- Выезжаем из карьера, поворачиваем на трассу, и тут машина жениха глохнет полностью. Цепляю ее на трос. У него по ПДД должна мигать «аварийка», но не может - я включаю ее у себя, - продолжает Роман. - Трогаемся, и трос рвется. Но мы не сдаемся — связываем трос и едем дальше.

Видели? Вот здесь птичка вылетала! Фото: личный архив героев

ИНСПЕКТОР НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС

На каждом повороте или остановке, когда надо пропустить машину, китайский трос рвался снова и снова, а после завязывания в узлы становился все короче и короче.

По словам собеседника, жених и невеста все это время виду не подают, что нервничают, хотя время до регистрации уже поджимало, а укороченного донельзя троса фотографов уже не хватало. Тут будущий муж, опаздывающий в ЗАГС, вспомнил, что у него тоже есть трос — подвязали и его.

- Доезжаем до поворота на трассу, там мчат «КамАЗы», и хочешь — не хочешь, а надо остановиться. Снова китайские тросы рвутся. И тут на посту нас останавливают сотрудники ГИБДД: «Почему нарушаем?» Я говорю: «Начальник, в ЗАГС опаздываем!» Все мои объяснения, почему у задней машины не работает «аварийка» его не интересовали, не верил мне, пока не подошел к тому водителю и не увидел невесту в платье. Тогда разулыбался и отпустил.

До ЗАГСа оставалось каких-то пять минут езды, но с рвущимся на каждом повороте тросом добирался свадебно-фотографический кортеж куда дольше.

- Мы успели предупредить ЗАГС, и на наше время пустили другую пару, но приехали наши ребята тютелька в тютельку, - улыбается собеседник.

Так что в приметы, которые говорили не жениться, фотографы теперь не верят.

- Ребята живут вместе по сей день. И от души смеялись, получая свадебные фото. «Это была самая крутая свадьба!» Сказали они нам. У нас, наверное, тоже.

Когда поймал удачный кадр. Фото: личный архив героев

У ЖЕНИХА ЛОПНУЛИ БРЮКИ

А после этого случая у фотографов появился пунктик: не выходить на съемку без иголок и ниток в цвет костюма жениха.

- Была жара под 40 градусов. Конечно, все вспотели. А у жениха еще костюм темный — греется сильно, от влаги брюки прилипают к ногам. И, когда он пытался залезть в высокий лимузин «Хаммер», у него треснули брюки, - рассказывает Роман, у которого тогда вся жизнь перед глазами пронеслась. - Водитель оказался «на опыте»: достал нитку с иголкой, позвал жениха в салон, и там «конфуз» быстро заштопали.

Фотопара убедилась, что и нитки в цвет платья невесты тоже нужно брать обязательно.

- Была красивая съемка невесты на конюшне. Мы еще ей сказали: что бы ни произошло, веди себя как и вела - это твоя свадьба, твой день. И вот снимаем ее проходку рядом с лошадью. Животное резко останавливается и наступает на шлейф платья, а невеста идет дальше, и здоровый кусок наряда отрывается, - с замиранием сердца вспоминает фотограф. - Но девочка, как крутые парни, которые не смотрят на взрыв, продолжила идти, как ни в чем не бывало. Мы и видеооператор ее отсняли на крупном плане тогда.

Супруги-фотографы достали экстренный чемоданчик с нитками-иголками-булавками, отремонтировали платье, и на торжестве следов «аварии» не было видно.

- Это осталось нашим маленьким секретом, - подмигивает Роман.

Гости, не наступите на фотографа: он ракурс удачный выбирает. Фото: личный архив героев

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