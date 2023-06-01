В Ростовской области в ДТП разбилась семья, погибли мама с сыном

Легковушка от сильного удара превратилась в груду металла. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, пострадали еще двое. Происшествие случилось вечером 31 мая на автодороге Ростов — Ставрополь в Егорлыкской районе.

По предварительным данным, водитель грузового Hyundai не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения. Автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Машина остановилась на проезжей части, после чего в нее въехала встречная Lada Granta.

В Hyundai находилась семья из четырех человек. 31-летняя женщина и ее четырехлетний сын погибли. Травмы получили 44-мужчина, водитель грузовика, и 12-летняя девочка. Пострадавших доставили в больницу.

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(Подробности)