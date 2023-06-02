«Не покупаю западные бренды и отмечаю два дня рождения»: как живет летчик Ярошенко, отсидевший в тюрьме США 12 лет

Константин Ярошенко провел в американской тюрьме 12 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Чуть больше года назад летчик Константин Ярошенко вернулся в Россию после того, как 12 лет провел в американской тюрьме. До этого в Америке его приговорили к 20 годам за попытку контрабанды крупной партии наркотиков. Сам ростовчанин все эти годы категорически не признавал обвинение. А прошлой весной летчика обменяли на студента из Техаса Тревора Рида.

В эксклюзивном интервью «КП-Ростов-на-Дону» Константин Ярошенко рассказал о том, как прошел его первый год в России после освобождения.

Семья - самое ценное в жизни летчика. Фото: из архива семьи

«ДАЖЕ НЕМНОГО ПОДНАБРАЛ В ВЕСЕ»

- 27 апреля был ровно год с момента моего возвращения в Россию – теперь это мой второй день рождения. Буду отмечать каждый год, - улыбается Константин. – Помню, дорога заняла 28 часов. Все это время американцы не снимали с меня наручники. Есть не давали, а воду заливали в рот из бутылки. Как сейчас помню ту серую робу и тяжелые ботинки, в которых меня депортировали. Поэтому, как только переоделся, то отдал тюремные вещи нашим силовикам и попросил все сжечь.

Единственное, что оставил на память – это сотни писем от тех, кто писали ему о своей поддержке.

- Многие люди писали, - продолжает летчик. – Но особенную поддержку чувствовал от моей семьи – жены, дочки, мамы. Правда, маму обнять уже не смог, она ушла из жизни. Но, я знаю, она очень меня ждала и верила, что я вернусь.

Первые полгода у летчика ушло на то, чтобы поправить здоровье:

- Были и пытки, и побои, и карцер - много такого, о чем сейчас не хочется вспоминать. К тому же, кормили очень скудно: рис, бобы и кукуруза. Поэтому когда оказался в России, хотелось всего: и борща, и донских раков - ел все подряд. И первое время все друзья без исключения пытались меня чем-нибудь угостить. Так что я даже немного поднабрал в весе.

Константин Ярошенко говорит, что испытывает злость по отношению к США. Фото: предоставлено героем публикации

«ТЕЛЕФОН – КИТАЙСКИЙ, ОБУВЬ - РОССИЙСКАЯ»

А еще не обошлось без бытовых трудностей.

- Долгие годы с женой жили порознь, поэтому, конечно, пришлось друг к другу притираться. Я привык жить по одному распорядку, она – по-другому. Но все прошло гладко потому, что для нас с Викторией главное было то, что мы вместе. Я пытался порадовать ее, чем мог. Она - тоже. Вы знаете, в этой истории, и я до сих пор в этом уверен, главная героиня – моя жена. Она все время молилась за меня, билась до последнего. И за эти годы изменилась: из мягкой и нежной превратилась в сильную и стойкую женщину. В чем-то даже немного жесткую, но лишь тогда, когда речь идет об интересах семьи.

Помимо того, что теперь Константин отмечает теперь свой День рождения два раза в год, у него появилась и другая традиция:

- Я принципиально ничего не покупаю из западных брендов: ни обувь, ни одежду, ни косметику, ни бытовую химию, ни гаджеты. Телефон у меня – китайский, обувь – российская, парфюм – турецкий. Пытаюсь и жену с дочерью к этому приучить, но они пока что противятся. Ну что вы хотите? Девчонки же! То на духи заглядываются, то на платья. Но я с этим борюсь.

Виктория все эти годы даже на расстоянии поддерживала мужа. Фото: из архива семьи

«ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА СИДЕЛ НА ШЕЕ У ЖЕНЫ»

Первые месяцы в России прошли непросто:

- Так вышло, что где-то первые полгода сидел на шее у дочери и жены. Сначала лечился, потом искал работу, где был бы востребован. Я понял, что не смогу уйти от авиации. Небо – это стихия, которая, захватив человека, не отпускает. Поэтому, когда предложили должность заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами международного аэропорта «Жуковский», согласился почти сразу.

А еще Ярошенко стал членом Общественной палаты РФ, первым заместителем председателя комиссии по экспертизе особо значимых законопроектов и иных правовых инициатив. И сейчас пишет книгу:

- Рабочее название «Путь домой». Это автобиографическое произведение. Скоро уже выйдет в свет, но когда именно – промолчу. Пока не буду раскрывать все секреты. Но, думаю, равнодушных точно не останется.

Первое время после освобождения все друзья пытались чем-нибудь угостить летчика. Фото: из архива героя публикации

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