Загар в полоску, рыбалка и спорт: каким стал пляж на Зеленом острове за 45 млн рублей

К реке - не подойдешь. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Многие ростовчане, выбирая себе место для купания летом, предпочитают отправиться на расположенный посередине реки Дон Зеленый остров. Тут находится даже не один пляж, а целых два: главный и пляж, который в народе принято называть «Пески».

Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» побывала на первом из них и сравнила, как он изменился с момента ремонта в 2021 году.

Раздевалки теперь не смущают ростовчан. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

РАЗДЕВАЛКИ ТЕПЕРЬ ДРУГИЕ

Напомним, в 2021 году городской пляж на Зеленом острове в Ростове-на-Дону был обновлен за 45 миллионов рублей. Здесь появились спортивные и детские площадки, лавочки, навесы, беседки, «грибки» и урны.

Нужно отметить, что навесы, частично перекрытые досками, все же пропускают солнце. Поэтому у отдыхающих есть шанс загореть полосками. Раздевалки, форма которых поначалу смущала своей открытостью, были развернуты в другую сторону. Теперь здесь можно переодеваться, не боясь, что кто-то увидит. Внутри этих раздевалок в роли крючков выступают обыкновенные шурупы.

Рыбалка здесь отменная. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ПЛЯЖ ЗАКРЫТ, В ВОДЕ - БАКТЕРИИ

Подходя ближе к воде, вижу заградительную ленту. Купание - запрещено после исследования, проведенного 22 мая 2022 года, тут были обнаружены колиформные бактерии, энтерококки и E.coli.

Поэтому-то люди здесь просто загорают, но не купаются. Приходят с пледами, корзинками с едой и волейбольными мячиками.

Когда пляж откроется для купания, не сообщается.

Загар может получиться специфическим. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ВСЕ ЛЕТО - НА СПАСАТЕЛЬНОЙ ВЫШКЕ

На берегу реки установлена спасательная вышка. Именно на ней все свое лето 2023 года должен провести местный спасатель. Если пляж откроется.

Неподалеку разместился и спасательный пункт. На его фасаде висит спасательный круг, а чуть выше красуется красный крест. Любой отдыхающий знает: если что случится или солнышко припечет голову – можно смело идти сюда за первой медицинской помощью.

А вот утонуть на пляже не позволят буйки, установленные по периметру: за них заплывать в любом случае нельзя.

Детям есть где разгуляться. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ТРЕНАЖЕРЫ – ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ГОРКИ – ДЛЯ ДЕТЕЙ

Через дорожку от пляжа в ряд выставлены спортивные тренажеры – для тех, кто приехал на Зеленый остров не только за спокойным отдыхом, но и чтобы привести себя в нужную спортивную форму.

Пока взрослые качают пресс, ноги или руки, детвора может порезвиться на детских площадках. К слову, горки тут для разных возрастов: хочешь – сиди в домике, хочешь – катайся в трубах.

А еще Зеленый остров очень любят рыбаки. Их можно встретить здесь, начиная от понтонного моста, ведущего на островную часть. Частенько появляются они и на пляже.

Есть где позагорать и где погулять. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

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