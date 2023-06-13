Узнала о смерти любимого по дороге в роддом: 23-летнего жителя Ростовской области, погибшего в зоне СВО, наградили орденом мужества посмертно

Андрей и Екатерина Граковы поженились незадолго до начала СВО. Фото: из архива семьи
- Первое слово, которое сказал Миша, было «папа», - начала свой рассказ 21-летняя Екатерина Гракова.
Жительница Батайска в один день стала мамой и узнала о том, что она теперь - вдова. Ее муж, Андрей Граков, погиб в зоне специальной военной операции недалеко от Херсона. О том, чтобы служить Родине, Артем мечтал с детства.
Андрей и Екатерина были красивой и любящей парой. Фото: из архива семьи
«ЭТО БЫЛО САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ»
- У мужа и папа – военный. После школы Андрей поступил в ярославское военное училище противовоздушной обороны. После диплома мы поженились и вскоре узнали, что станем родителями. Это было самое настоящее, огромное счастье, - голос Екатерины в этот момент дрожит.
А потом началась специальная военная операция. Вскоре Андрея, кадрового военного, вместе с расчетом отправили под Херсон.
- Муж отвечал за работу системы ПВО. Старался как можно чаще выходить со мной на связь. Всегда говорил, что у него все хорошо, чтобы я не боялась за него. Он не хотел, лишний раз меня волновать, - вспоминает вдова.
«ИХ МАШИНА ПОПАЛА ПОД ОБСТРЕЛ»
Последнюю переписку с Андреем Катя запомнили на всю жизнь.
- Он написал примерно в пять часов утра, когда появилась возможность. Сказал, что выезжает с расчетом на позицию, где не ловит телефон, и что очень боится, что начнутся роды, а он будет не на связи.
Андрей чувствовал, что вот-вот станет отцом. Схватки у жены начались в эту же ночь. Уже через несколько часов родители везли Катю в роддом. По дороге в больницу ей пришло сообщение от сослуживца мужа. Он сообщил, что Андрей погиб.
- Как я узнала позже, их машина попала под обстрел. Мужа ранило осколками в живот, он скончался по дороге в госпиталь. Всех подробностей я до сих пор не знаю, материалы засекречены.
Андрей со школьной скамьи знал, что будет военным. Фото: из архива семьи
«НЕ СМОЖЕТ ОТСИЖИВАТЬСЯ, ПОКА БЬЮТ НАШИХ РЕБЯТ»
Когда сын появился на свет, Екатерина сразу сказала, что назовет его Мишей, - так хотел отец.
- До родов мы частенько спорили, какое имя дать малышу, я тогда настаивала на Данииле, - поясняет вдова.
Сегодня Мише уже десять месяцев. Он вовсю учится разговаривать. Первое его слово было «папа». И только потом – «мама» и «бабушка»,
Учится вместе с ним и Екатерина - как жить с болью в сердце без любимого рядом.
Орден Мужества вручили сыну героя. Фото: из архива семьи
- Андрей был очень добрым. Заботливым. Смелым. Часто говорил, что не сможет отсиживаться дома, пока бьют наших ребят.
Андрея похоронили в родном Батайске на Аллее Героев. В местной школе, где учился гвардии лейтенант, в его честь установили парту героя. А еще Андрея Гракова указом президента наградили Орденом Мужества посмертно. Награду военком вручил в руки маленькому сыну героя.
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