В Ростове врачи выявили у мальчика одно из самых редких наследственных заболеваний

После сложных исследований врачи смогли поставить мальчику сложный диагноз.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове врачи помогли школьнику с очень редкой болезнью, рассказали в Минздраве региона. По словам специалистов, 12-летний мальчик в областную детскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. После этого для семьи и врачей начался долгий и непростой путь.
СНАЧАЛА ИСКЛЮЧИЛИ ЛЕЙКОЗ
Медики устанавливали диагноз почти полгода.
- Ребенку провели сложные анализы для исключения лейкоза и лимфомы, которые не подтвердились, - рассказали в министерстве здравоохранения региона.
После этого специалисты заподозрили синдром Кабуки - одно из самых редких наследственных заболеваний.
ИССЛЕДОВАЛИ ДНК
Врачи инициировали телемедицинский консилиум с иммунологами Центра Рогачева, во время которого приняли решение о проведении исследования ДНК.
- Анализ показал генетические изменения, типичные для синдрома Кабуки 1 типа. Так был поставлен диагноз, назначена терапия, - сообщили специалисты.
Известно, что синдром Кабуки развивается из-за мутации гена. Болезнь может проявляться внешними изменениями лица. У пациентов может появляться косоглазие, переносица становится широкой, брови приобретают арочную форму, разрез глаз становится миндалевидным. При этом синдроме возможны отставание в росте, различные пороки развития и интеллектуальная недостаточность.
Как сообщили в Минздраве, сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Периодически ребенок проходит контрольные консультации.
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