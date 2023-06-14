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Общество14 июня 2023 15:18

В Ростове врачи выявили у мальчика одно из самых редких наследственных заболеваний

Медики провели ряд сложных исследований, занявших почти полгода
Анна ШИЛЯЕВА
После сложных исследований врачи смогли поставить мальчику сложный диагноз.

После сложных исследований врачи смогли поставить мальчику сложный диагноз.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове врачи помогли школьнику с очень редкой болезнью, рассказали в Минздраве региона. По словам специалистов, 12-летний мальчик в областную детскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. После этого для семьи и врачей начался долгий и непростой путь.

СНАЧАЛА ИСКЛЮЧИЛИ ЛЕЙКОЗ

Медики устанавливали диагноз почти полгода.

- Ребенку провели сложные анализы для исключения лейкоза и лимфомы, которые не подтвердились, - рассказали в министерстве здравоохранения региона.

После этого специалисты заподозрили синдром Кабуки - одно из самых редких наследственных заболеваний.

ИССЛЕДОВАЛИ ДНК

Врачи инициировали телемедицинский консилиум с иммунологами Центра Рогачева, во время которого приняли решение о проведении исследования ДНК.

- Анализ показал генетические изменения, типичные для синдрома Кабуки 1 типа. Так был поставлен диагноз, назначена терапия, - сообщили специалисты.

Известно, что синдром Кабуки развивается из-за мутации гена. Болезнь может проявляться внешними изменениями лица. У пациентов может появляться косоглазие, переносица становится широкой, брови приобретают арочную форму, разрез глаз становится миндалевидным. При этом синдроме возможны отставание в росте, различные пороки развития и интеллектуальная недостаточность.

Как сообщили в Минздраве, сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Периодически ребенок проходит контрольные консультации.

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