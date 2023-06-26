Жаловавшемуся на отдышку ростовчанину пришлось пересаживать сердце

Сложная операция прошла успешно Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовчанину успешно трансплантировали сердце, сообщили в областном минздраве. Евгений (имя изменено – прим. ред.) десять лет назад перенес инфаркт. Тогда медики спасли его и назначили лекарства.

СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ИНФАРКТА

Но через пару месяцев, когда самочувствие нормализовалось, житель донской столицы перестал принимать препараты. Мужчина вел обычный образ жизни и не жаловался на здоровье.

А прошлой весной он заметил, что его самочувствие стало ухудшаться. 59-летний Евгений сильно уставал даже после незначительных физических нагрузок, а отдышка стала его неизменной спутницей.

Так, даже пройдя 200 метров, ему трудно было сделать вдох. Ростовчанин обратился к врачам и после осмотра Евгения положили в больницу. После выписки самочувствие улучшилось, но через полгода мужчина вновь попал в клинику с сердечной недостаточностью.

- Он был выписан после коррекции терапии со слабоположительным эффектом, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.

После операции ростовчанин продолжил наблюдаться у участкового терапевта. Фото: Минздрав Ростовской области

ЗАМЕНИЛИ ОРГАН В МОСКВЕ

Учитывая, что состояние пациента, несмотря на лечение, ухудшалось, сотрудники ростовской городской поликлиники №42 начали собирать документы для квоты на пересадку органа. И вот, когда она была получена, ростовчанин отправился в Москву в центр трансплантологии имени Шумакова. Столичные хирурги провели сложную операцию, пересадив сердце.

Сейчас у Евгения все хорошо, он находится под наблюдением своего участкового терапевта и врача-кардиолога.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что у 12-летнего школьника из Ростова врачи диагностировали редкое наследственное заболевание – синдром Кабуки первого типа.

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