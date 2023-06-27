На месте работали 48 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Масштабный пожар в зоопарке Ростова произошел вечером 26 июня 2023 года. В течение двух часов пламя ликвидировали, а всех животных спасли и разместили в отдельном помещении. Рассказываем, что происходит на территории зоосада спустя несколько часов после крупного возгорания.

Что случилось в ростовском зоопарке 26 июня 2023 года

Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону начался в 18:33 26 июня 2023 года. В этот день учреждение отмечало 96-й День рождения. Основное празднование было запланировано на 1 июля, а 26 июня зоосад был открыт для посетителей и работал в штатном режиме.

По предварительной информации, в здании музея произошло короткое замыкание. Оно привело к моментальному возгоранию и распространению пламени по стенам. Огонь добрался до крыши, кровля начала дымить на несколько метров вверх.

На месте работали 47 пожарных. К 19 :00 пожару был присвоен второй ранг сложности, понадобилась подмога, к месту подъехала 21 машина МЧС. К 19:55 пожар удалось локализовать, в 20:01 произошла ликвидация открытого горения. Полностью пожар потушили к 20:35.

Пожар вспыхнул вечером 26 июня. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Что будет с зоопарком в Ростове-на-Дону после пожара 26 июня

Сейчас судьба празднования 96-летия зоопарка остается под вопросом. Главное здание зоопарка, находится в печальном состоянии: крыша оплавилась, стены в копоти и саже.

Пламя распространилось на 300 квадратных метров. Это малая часть территории зоопарка, которая в сумме составляет 60 гектаров. Тем не менее, здание музея оказалось полностью охвачены огнем, который перешел на землю, кусты и деревья, нанеся территории огромный ущерб.

Из экзотариума вынесли мелких кроликов. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

По факту происшествия прокуратура Ростовской области запустила проверку. Сотрудники установят достоверные причины пожара и выяснят, кто виноват в произошедшем. На данный момент достоверной информации об этом нет.

Кто пострадал на пожаре в ростовском зоопарке

Пожар в зоопарке обошелся без жертв. Обитатели не пострадали: их в полном составе эвакуировали с территории. Погибли только кормовые тараканы, предназначенные для кормления зверей. Остальных в полном составе успешно эвакуировали за пределы зоопарка.

- Всего было эвакуировано 50 мелких зверюшек. Их поместили в слоновник. Животные не успели надышаться дымом их здоровье вне опасности. Сейчас будут решать какие вольеры или помещения рассортировывать животных, - рассказали «КП» - Ростов» сотрудники зоопарка.

Особенно остро стоял вопрос о судьбе мелких зверей, проживающих в экзотариуме. К счастью, огонь начался в другом крыле и не добрался до клеток и аквариумов.

- Все животные были эвакуированы из зоопарка. Пожарные спасли ежей, шиншилл, мышей, кроликов, - рассказал «КП» - Ростов» Виктор Косов, начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Ростовской области.

Также в экзотариуме содержались пауки, змеи, летучие мыши и другие мелкие млекопитающие. Всех разместили в отдельное помещение. Сейчас за ними ухаживают сотрудники зоопарка.

Как будет работать зоопарк в Ростове после пожара

Когда учреждение вновь откроет двери для посетителей, остается неизвестным. На данный момент сотрудники зоопарка и директор учреждения не сообщают об открытии или графике работы. Также нет информации, состоится ли празднование Дня рождения зоопарка в запланированные сроки.

«КП» - Ростов» продолжает следить за ситуацией в главном зоопарке города.

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