В Ростовской области посетители парка насмерть закормили чипсами лемура

После опасной пищи у животного началось воспаление и поднялась температура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке «Лога», который находится в Ростовской области, умер лемур по кличке Граф. Животное насмерть закормили чипсами посетители.

Люди проигнорировали просьбы работников и таблички с предупреждениями. В итоге такое легкомыслие привело к гибели зверька.

ЛЕЧЕНИЕ НЕ ПОМОГЛО

На днях животновод обратил внимание на вялое состояние Графа. Лемур был не таким активным как обычно, отказывался от еды. А через некоторое время животное пришлось экстренно переводить под наблюдение.

У питомца резко поднялась температура. Он вздрагивал от боли, когда прикасались к животу. Уже тогда специалисты заподозрили возможные проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом.

- Лечение начали сразу же: взяли анализ крови, сделали УЗИ. Результаты подтвердили воспаление, а также нарушение работы печени и поджелудочной железы, - рассказывают сотрудники парка.

Ветеринары боролись за жизнь лемура несколько дней. Ставили капельницы, давали лекарства, делали клизмы с отваром ромашки, но, к сожалению, животное спасти не удалось.

ПИТОМЦЫ ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Нарушителей, которые дали Графу опасную пищу, видели другие отдыхающие. Люди сделали замечание, но те на их слова не отреагировали.

- Несколько человек сообщили нам, что были свидетелями того, как гости парка кормили лемура чипсами. Мы постоянно просим не подкармливать наших животных. Напоминаем об этом в соцсетях, есть таблички при вольерах. Некоторых это не останавливает, - отмечают в администрации парка «Лога».

ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ БЫЛ В РОСТОВЕ

За последнее время гибели животных в донских зоосадах не было. Однако о похожем случае журналисты «КП - Ростов-на-Дону» рассказывали весной 2016 года. Тогда в зоопарке Ростова-на-Дону посетители до смерти накормили булками зубра.

Представители зоопарка пояснили жителям Дона, что некоторые животные, в том числе зубры, не чувствуют насыщения и готовы есть столько, сколько бы им не предложили. Об этом всегда следует помнить.

К слову, буквально на днях в парке донской столицы из полыхающего экзотариума спасли летучих мышей, ежей, грызунов, пауков и змей.

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