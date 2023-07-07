В кроссовках и мини: Как изменилась мода на регистрацию свадеб в Ростовской области

Молодожены посоветовали заранее с фотографом прописать поминутно, в каких местах будет фотосессия, пройдитесь там и прикиньте, реалистичен ли план. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовскую область пришел не только сезон жары, но и свадебный — многие влюбленные пары устремились в загсы узаконить свои отношения. Особой популярностью у них пользуется 8 июля — День любви, семьи и верности. Его в этом году будут праздновать в России в пятнадцатый раз.

О том, как со временем изменились свадебные традиции, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала руководитель отдела загс города Батайска Наталья Тулина.

КРАСИВЫЕ ДАТЫ И ЧИСЛА

Сейчас по закону подать заявление на регистрацию брака можно аж за год. Но чаще всего это делают за три месяца.

— Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться к свадьбе, — говорит Наталья Павловна. — Но из-за сложившейся ситуации в загсах могут расписать и в день подачи заявления — это, если боец приехал из СВО или собирается туда отправиться. Сделано это потому, что с фронта отпускают всего на несколько дней, а то и на сутки.

Также молодожены могут расписаться, находясь в местах лишения свободы. Этим регистраторов не удивишь. Реже они выезжают на дом или в больницу — для этого нужны веские основания и справка от врача, что кто-то из собирающихся пожениться не может попасть в загс по состоянию здоровья.

А вот выездных регистраций брака в России закон не предусматривает. Потому все такие предложения от свадебных агентств ничто иное как постановка с актерами.

— Сотрудники загса на такие мероприятие не выезжают, — предупреждает специалист. — Потому хоть актеры и объявят мужем и женой молодоженов в каком-то красивом месте, юридически брак придется заключать как обычно.

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО КРАСИВО»

В предстоящую субботу, 8 июля, в загсе Батайска традиционно будет аншлаг — запланировано более 20 регистраций. При этом многолюдно будет и 7 июля из-за красивой даты — 07.07. Многим важно, чтобы в свидетельстве о регистрации брака были красивые числа.

— Молодым хочется чтобы все было красиво. В том числе и число, когда они регистрируют брак, — отметила Наталья Павловна.

День свадьбы чаще всего назначают на пятницу и субботу, а регистрацию — с 11.00 до 15.00.

С течением времени свадьбы стали проще. Так, раньше в загс тянули всех приглашенных гостей. А сейчас и сами свадьбы стали менее многочисленными, и приходят на регистрацию зачастую только близкие родственники. Многие гости не идут на торжественную регистрацию, а подходят сразу в ресторан.

«АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ - НЕТ, КАЗАЧЬИ ОБРЯДЫ - ДА»

Изменилась и мода на платья — поменялись их фасоны.

— Сейчас под красивые белые платья мини невесты очень любят обувать кроссовки, — заметила Наталья Павловна. — Из десяти пар в четырех как минимум девчонки были в белых кроссовках. Но при этом все равно чаще всего приходят в классических свадебных платьях. Парни одеваются в таком же стиле, как и их невесты.

Американский стиль, когда все подружки невесты приходят в одинаковых платьях, а друзья жениха — в одинаковых костюмах, в России не прижился. Впрочем, как и тематически бракосочетания среди молодоженов особой популярностью не пользуются. Руководитель батайского загса смогла вспомнить только два таких — в стиле байкеров и Чарли Чаплина. Но оба были очень давно.

Зато спросом пользуются традиционные казачьи обряды: когда мама невесты передает очаг молодой жене. А мама жениха перевязывает рушником руки молодым.

СТРАНА СОВЕТОВ

«Не бросайтесь на первое попавшееся»

У ростовчан Марии и Александра свадьба 8 июля. Будущие молодожены дали несколько советов, как подготовиться к свадьбе.

— Чтобы этот день был запоминающимся, придется запастись не только деньгами, но и недюжинным терпением. Прежде всего посчитайте бюджет, на который вы можете рассчитывать, а также определитесь с датой регистрации. Учтите, чтобы она была удобной не только вам, но и гостям;

— Спокойно относитесь к тому, что в самый последний момент кто-то скажет, что не пойдет на свадьбу. В жизни всякое бывает;

— Выбирая платье, не бросайтесь на первое попавшееся. Обойдите несколько раз все салоны. Поищите тех, кто в этом соображает и готов помочь. Десять раз просчитайте, есть ли смысл его брать в аренду или покупать. И помните, что в салоне прежде всего заинтересованы продать товар, а не выбрать вам самый лучший наряд;

— Костюм жениху покупайте заранее. А то потом будет тяжело его затащить в магазин;

— При выборе ресторана читайте в интернете негативные отзывы. Их точно не будут писать сами себе. Также можно прийти в нем и посидеть в какой-то день, чтобы воочию все увидеть;

— С фотографом заранее пропишите поминутно, в каких местах будет фотосессия, пройдитесь там и прикиньте, реалистичен ли план;

— Букет невесты дешевле будет из сезонных цветов;

— Всякие сувениры для гостей заказывайте заранее, чтобы точно успели их сделать к свадьбе. Даже если обещают выполнить за пару дней.

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