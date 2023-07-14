Житель Ростовской области из-за мелких обид разгромил витрину в магазине и ранил мужчину, который когда-то его задел

Полиция задержала дебошира из Новошахтинска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новошахтинске Ростовской области из-за своей обидчивости мужчина, который уже был судим, сам столкнулся с проблемами и причинил их другим.

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, 38-летний Леонид (имя изменено – прим. ред.) за месяц умудрился совершить сразу два преступления.

ПЕРЕПУТАЛ ДОМКРАТ С РУЖЬЕМ

Почти все знакомые и друзья всегда отзывались о Леониде, как о человеке вспыльчивом, и, порой, непредсказуемом.

А еще Леонид практически не умел прощать. Однажды он повздорил с сотрудником продуктового магазина. Покупатель сильно нагрубил ему, а работник попросил больше не показываться в торговой точке. Но спустя пару дней Леонид вновь пришел туда за пивом. За прилавком стоял его оппонент, который попросил чересчур вспыльчивого клиента выйти на улицу.

- Характер я его знал, поэтому решил на всякий случай достать домкрат из-под прилавка, - расскажет позже продавец полицейским.

А Леонид почему-то подумал, что мужчина потянулся за ружьем, и пошел на опережение. Он выскочил из магазина, схватил кирпичи с земли и начал ими бить стекла. Разгромив витрину, визитер убежал.

НАПАЛ НА СПЯЩЕГО С НОЖОМ

А через несколько дней Леонид пошел в гости уже к двум приятелям. Один из них уже спал. Тут-то Леонид и вспомнил, что этот товарищ однажды его задел. Не долго думая, он взял кухонный нож и направился в зал. Там в кресле дремал приятель. Леонид стал наносить им удары ножом по рукам ногам и в живот своего знакомого. А после пошел к себе домой.

Пострадавшего отвезли в больницу. Врачам удалось сохранить ему жизнь. А дебошира задержали полицейские.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», а также по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», - прокомментировал прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.

Его признали виновным в двух преступлениях. Мужчину приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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