Прощаются с иностранцами, берут молодежь: что произошло с ФК «Ростов» перед сезоном 2023/24 в РПЛ

Первый матч в новом сезоне у "желто-синих" состоится на домашнем поле уже 23 июля. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Новости ФК «Ростов» перед стартом нового сезона Российской премьер-лиги кого-то из болельщиков порадовали, а кого-то разочаровали. Завершили «желто-синие» сезон 2022/23 на четвертом месте, когда болельщики надеялись на «бронзу». На следующий сезон у подопечных Валерия Карпина большие планы.

КАК ЗАКОНЧИЛИ СЕЗОН 2022/23

Несмотря на все надежды болельщиков, ФК «Ростов» остановился у подножия пьедестала. Болезненное поражение в с ЦСКА принесло дончанам лишь четвертую строчку в турнирной таблице. Казалось бы, все так удачно складывается. «Спартак» уступил «желто-синим» в Самаре и открыл дорогу к третьему месту в случае ничьи с армейцами. Но уже через полчаса игры «красно-синие» начисто уничтожили всю интригу, забив четыре гола за 33 минуты и получив ответный гол на 78-й. Болельщики «Ростова» разделились на два лагеря. С одной стороны, отрадно видеть свою команду так высоко, а с другой больно осознавать, что в главном матче наши парни не смогли собраться.

Валерий Карпин на пресс-конференции после поражения с ЦСКА, которое принесло "Ростову" четвертое место в сезоне. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ПЛАНЫ НА СЕЗОН 2023/24

Как заявил президент клуба Арташес Арутюнянц, задачи на сезон у клуба - избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше.

- В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала. Попадя в финал, конечно же, хочется его выиграть, - прокомментировал президент клуба. - Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. У нас есть предварительные договоренности и понимание кто нам нужен. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас все получится. Еще один важный аспект – мы продлеваем контракты с нашими ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки.

Во время товарищеского матча с махачкалинским "Динамо". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ТРАНСФЕРЫ

Во время трансферного окна из «Ростова» в ФК «Волгарь» ушли полузащитник Кирилл Фольмер и защитник Александр Мухин (на правах аренды). Полузащитник Павел Горелов отправился укрепить состав ФК «КамАЗ». Полузащитник Александр Селява ушел в беларусский «Динамо Минск». Защитник Денис Хаджикадунич на правах аренды будет играть за немецкий «Гамбург». Защитник Никита Котин отправился как арендованный игрок в состав «Шинника». Нападающий Максим Турищев арендован в ФК «Родина Москва», вратарь Александр Дьячков как арендованный игрок отправился в ФК «Салют», возвращается из аренды в «Локомотив» защитник Александр Сильянов. Норвежский полузащитник Магнус Кнудсен отправляется в аренду в датский «Орхус». А шведский нападающий Понтус Альмквист на правах аренды переходит в итальянский «Лечче».

А вот кто возвращается из аренды. Полузащитник Матиасс Норманн придет из «Динамо Москва», защитник Никита Котин — из «Сокола», вратарь Максим Рудаков — из финской «Хонки», защитник Данила Ведерников — из «Волгаря», нападающий Максим Турищев из «Торпедо». Нападающий Артем Муамба Нтумба возвращается из «Велеса». Также «Ростов» приобретает двух игроков «Краснодара» - полузащитникаАлексея Ионова и защитника Евгения Чернова. Кроме того, в аренду к нам из «Зенита» переходит полузащитник Кирилл Столбов.

В середине июня спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин заявил, что клуб не намерен продавать хавбека Данила Глебова в ответ на слухи о том, что игрока хочет приобрести «Спартак».

Также в июне «Ростов» заявил о продлении контракта с 31-летним полузащитником Хореном Байрамяном.

При этом стало известно, что «Зенит» не отпустил 19-летнего защитника Дмитрия Васильева в «Ростов».

Товарищеский матч с командой "Форте". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Чтобы не терять форму и посмотреть новых игроков, команды проводили товарищеские матчи в преддверие нового сезона.

Так, 26 июня «Ростов» сыграл с таганрогским «Форте» со счетом 4:2.

1 июля со счетом 4:1 «желто-синие» обыграли новороссийский «Черноморец».

6 июля в матче с махачкалинской командой «Динамо» дончанам удалось вырвать победу - 2:1.

А 9 июля ростовчане обыграли «Факел» - 3:0.

КАК БУДУТ ИГРАТЬ В НОВОМ СЕЗОНЕ

Еще в конце июня прошла жеребьевка Пути РПЛ Кубка России. В рамках церемонии был определен состав четырех групп Пути РПЛ. «Ростов» вошел во вторую группу с «Локомотивом», «Уралом» и «Рубином».

Напомним, матч первого тура Российской премьер-лиги сезона 2023/24 для «желто-синих» состоится в воскресенье, 23 июля. На своем поле, на стадионе «Ростов Арена» клуб примет Воронежский «Факел».

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