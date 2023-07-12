«Еще хочешь?»: под Ростовом мальчик жестоко избил сверстника на детской площадке

После драки на спортплощадке ребенка пришлось везти в травмпункт Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области на одной из спортивных площадок, расположенной в спальном микрорайоне города, произошла драка. Участники - местные подростки. Один из них избил второго на глазах у других школьников.

Произошедшее сняли на видео очевидцы, а спустя время ролик попал в сеть. На кадрах – один из подростков сидит на другом и ожесточенно бьет локтем. При этом агрессивный школьник спрашивает: «Еще хочешь?». Никто из свидетелей не торопится ему помешать - окружающие спокойно наблюдают за происходящим.

Как рассказала «КП – Ростов-на-Дону» мама избитого ученика, после конфликта пришлось везти сына в травмпункт. К счастью, переломов не зафиксировали. Мальчик получил синяки и ушибы.

Родители не стали сразу обращаться в полицию. Надеялись, что достаточно будет поговорить с родителями хулигана. Однако беседа ни к чему не привела.

Мать пострадавшего говорит, что поведение мальчика, избившего ее ребенка, не изменилось. Напротив - стало только хуже: подросток хвастается этим видео и рассказывает, что ему удалось "отмазаться" от полиции. Более того, он начал "задирать" и других ребят.

Собеседница сообщила, что она обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, в ситуации планируют разобраться специалисты отдела по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области проинформировали, что по факту произошедшего началась проверка.

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