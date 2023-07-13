Народ устраивал фотосессии и накрывал машины одеялами: Как Ростов пережил сильнейший ливень 12 июля

Улицы Ростова оказались под водой. Фото: Дмитрий Кутепов

Темой номер один в соцсетях для ростовчан со вчерашнего дня, 12 июля, стал сильнейший ливень.

Во время грозы в Ростове на единую диспетчерскую службу поступили сообщения о 18 происшествиях: 10 подтоплениях территорий и 8 падений деревьев. Об этом сообщила начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Мария Петрова:

— За ночь большинство последствий ливня ликвидировано. В настоящее время на контроле находится три случая падений деревьев в Пролетарском районе. Кроме того, размыло дорожное покрытие на съезде с Текучевского моста, службы занимаются вопросом восстановления.

А тем временем горожане выкладывают фото и видео, делятся своими впечатлениями. Рассказываем, как это было.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЛО

О том, что в городе будет сильный ливень, региональное МЧС ростовчан предупредило еще утром. Тогда донскую столицу накрыло сильным дождем с градом. Он продлился около 20 минут и не вызвал особых проблем. К такому в этом году горожане уже привыкли.

Но в восьмом часу вечера начавшийся ливень оказался куда сильнее, чем можно было бы подумать. Дороги города превратились в бурные реки — в это время как раз многие направлялись домой с работы.

Из подземных переходов получились «убежища», там пешеходы находили укрытие.

Ростовчане укрывались от непогоды в подземных переходах. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Из-за потоков воды многие дороги стали непроходимыми — вода по ним бурлила.

Уже по традиции власти перекрыли движение по улице Малиновского, где ездить было просто нельзя. В соцсетях в комментариях некоторые предложили убрать ограждения, чтобы вода с дороги там быстро уходила. Но другие оппоненты эту идею не оценили, предположив, что тогда затопит близлежащие дома.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В центре Ростова, на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской чуть не утонул мужчина. Его потоком воды сбило с ног и начало тащить по течению. К счастью, все это произошло, когда рядом были прохожие. Силами нескольких человек получилось его вытащить из бурлящего потока. Напомним, что в 2016 году на том же месте утонула 14-летняя девочка. Тогда ее сбило с ног потоком воды с камнями, и она захлебнулась.

Перейти дорогу оказалось и не намочить ноги оказалось практически невыполнимой задачей. Фото: Дмитрий Кутепов

На пересечении переулка Журавлева и улицы Седова машина провалилась в яму, из-за чего пострадала водитель. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. Также машина оказалась в глубокой яме и в городе Шахты. Но там никто не пострадал.

А на перекрестке Ворошиловского проспекта и улицы Лермонтовской молния ударила в землю всего в нескольких метрах от прохожих — они оказались ослеплены и оглушены. К счастью, никто не пострадал. Только в офисах близлежащих организаций и у стоящих машин сработали сигнализации.

При этом на множестве дорог смыло асфальт и по ним теперь невозможно проехать. Например, по 31-й Линии теперь едва ли пока получится передвигаться на легковом автомобиле.

ПРИВЫКЛИ

Пока стихия бушевала, многие к этому адаптировались и продолжали спокойно жить. Так, мужчина надел на кроссовки пакеты и ему уже были не так страшны лужи. Такой лайвхак оценили и пообещали взять на вооружение.

А курьера на велосипеде не смог остановить и поток воды. У ростовчан такая самоотверженная работа вызвала восхищение и сочувствие. Они посетовали, что из-за этого мужчина может заболеть.

Улицы Ростова оказались под водой. Фото: Дмитрий Кутепов

При этом коммунальщики посчитали, что на площади Ленина после ливня надо полить газон. К работе они приступили поздним вечером, когда уже непогода утихла. Какой смысл был в их работе, горожане так и не поняли.

А «ростовчане на опыте», как их прозвали в соцсетях, накрыли свои машины картоном и одеялами. Сделали они это, чтобы автомобили не повредил град. Но, к счастью, эта мера предосторожности вечером им не пригодилась.

Некоторые во время непогоды устроили фотосессии. В экстремальных условиях мужчина позировал в воде на надувном матрасе. А другой горожанин зашел по пояс в воду и фотографировался.

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