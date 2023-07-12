«Только сделали ремонт в кредит и опять!»: дождем затопило квартиру мальчика-героя, спасавшего других во время опрокидывания трибун на Гребном

В Ростове из-за дождя в очередной раз перекрыли Малиновского Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове утром 12 июля разыгралась непогода. Из-за ливня власти города перекрыли улицу Малиновского, что в Западном жилом массиве. А жильцы домов, расположенные в низинах, в том числе центра города, затаили дыхание: потоки воды вот-вот могут затопить их жилплощади.

«ВОДА СТОЯЛА ПО САМУЮ ЩИКОЛОТКУ»

Так, к очередному потопу в своей небольшой квартире на улице Привокзальной, 1А семья 12-летнего Матвея Шапрана уже подготовилась. В предыдущий дождь их дом затопило так, что пришлось переезжать на время к знакомым - в квартиру нанесло ила и грязи, а вода стояла по самую щиколотку.

А тут еще одна беда - на Гребном канале из-за сильного ветра упали трибуны вместе с родителями и футболистами, которые пытались спрятаться от дождя. Тогда десятки человек пострадали, одна женщина погибла. А сам Матвей, несмотря на то, что получил травмы, наравне со взрослыми пытался спасти остальных.

- На ремонт деньги тогда взяли в кредит. Сменили напольное покрытие, переклеили обои. И вот прошло всего полтора месяца, как наша квартира может вновь оказаться затопленной. А мы даже кредит еще не выплатили, - сетует Анна, мама подростка.

Семья уже обращалась к администрации с просьбой переселить их из вечно затапливаемого дома, но пока этот вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки.

Так что, спустя какое-то время после ЧП, Шапран вернулась в затопленную квартиру.

ВОДА - ДО ПОДОКОННИКА

И вот в Ростове разыгралась очередная непогода. По словам Анны, из-за дождя, который длился относительно недолго, потоки воды на улице поднялись до самых окон.

- Мы живем в аварийном доме. Наша квартира – на первом этаже. Сегодня потоки воды с улицы поднялись до самого подоконника. Еще немного, и они бы хлынули в квартиру, - рассказала она «КП-Ростов-на-Дону».

Чтобы сберечь имущество, Анна положила ценные вещи повыше, на шкафы. А ее муж с соседями сделали настоящие баррикады:

- Мешки с песком положили у входа в подъезд на тот случай, если вода начнет затекать в помещение.

Штормовое действие в Ростовской области действует до конца дня. Так что Матвей и его родители с ужасом ждут последствий.

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