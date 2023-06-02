Прокуратура проверит, в каких условиях живет 12-летний мальчик, спасавший друзей во время опрокидывания трибун в Ростове

Матвей получил травмы во время урагана на Гребном канале. Фото: из архива семьи

12-летний ростовчанин, Матвей Шапран, - один из 36 пострадавших во время ЧП на Гребном канале. В тот день там на футбольном поле встретились мальчишки из Ростова и Батайска.

Ураган опрокинул трибуны с людьми. Фото: МЧС по РО

«СУМЕЛ САМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ»

В тот день, 30 мая, около 15:30, ребята высыпали на поле. Атака за атакой. На трибунах за своих болели мамы и папы. И вдруг, через 20 минут после начала игры, небо затянули тучи, сначала на землю упало пару капель, а после - с неба буквально хлынул поток воды. Судья объявил перерыв, а игроки кинулись к трибунам, к родителям, под навес.

Еще один штормовой удар ветра - и металлическая конструкция словно игрушка переворачивается. Люди полетели вниз, а за ними - куски металла.

В результате одна женщина погибла, 36 человек получили различные травмы. Несмотря на саднящую боль от ушибов, мальчик сумел сам выбраться из-под завалов. Еще не до конца осознав масштаб трагедии, он начал вместе со взрослыми мужчинами поднимать конструкции.

- Он помогал выбраться тяжелораненым. Вместе со взрослыми поднимал трибуну, под которой погибла мама игрока из Батайска, - говорит Анна Шапран, мама Матвея.

Из больницы мальчика выписали только 1 июня.

Помимо футбола школьник еще занимается ушу. Фото: из архива семьи

«НАШУ СЕМЬЮ ПРИЮТИЛИ СОСЕДИ»

После больницы Матвей вернулся домой, но не к себе, а к соседям. Оказалось, что его семье уже приходилось ощущать удары стихии на себе. В этом мама призналась случайно в разговоре с «КП»:

- Во время апрельских ливней наш аварийный дом на Привокзальной площади затопило. Да так, что там было почти по колено воды. Ее откачали. Но ил, грибок от влаги и запах тины все еще царят в комнатах. Мы не можем дождаться расселения. И теперь практически лишились жилья. Залило всю мебель, технику. У ребенка теперь нет ни телефона, ни планшета, ни компьютера. Ютились месяц у соседей, но ни копейки компенсации так и не увидели. Был такой же потоп в 2016 году, тогда хоть семь тысяч дали.Нашу семью приютили соседи. Мы с мужем взяли кредит на ремонт. Никакой помощи со стороны нет. Жилье в маневренном фонде нам никто не предоставил.

А после статьи в «КП» уже отреагировали неравнодушные люди - нам пишут и предлагают помочь, отдать технику, планшет, ноутбук. Мы узнаем у семьи, что им необходимо, и выражаем благодарность. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Тем временем, как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, надзорное ведомство организовало проверку.

Специалисты проверят, было ли нарушения жилищных прав семьи мальчика, пострадавшего при обрушении трибуны на территории спортивной школы

- По ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - добавили в прокуратуре.

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