«Бедные беднеют, богатые - богатеют»: как изменятся доходы населения на Дону к 2030 году, рассказал финансовый аналитик Юрий Колесников

Эксперт считает, что в России введут прогрессивную систему налогообложения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас в Ростовской области параллельно увеличивается количество бедных и растет размер вкладов граждан в банках. Как такое возможно? Ответ на этот вопрос, а также свой прогноз относительно уровня бедности населения дал «КП — Ростов-на-Дону» доктор юридических наук, заведующий кафедрой финансового права ЮФУ, профессор Юрий Колесников.

По данным Росстата, по итогам прошлого года бедных на Дону насчитывается 10,5% от общего числа населения, это примерно 430 тысяч человек. При этом ожидается, что по итогам 2023 года их количество в регионе вырастет еще и достигнет практически 11%.

ВЕРА СТАТИСТИКЕ

Прежде, чем рассуждать о том, много или мало сейчас бедных в донском регионе, Юрий Алексеевич предложил определиться с тем, что же такое пределы бедности. И дал свое определение:

— Бедность — это, грубо говоря, некий доход ниже прожиточного минимума. Последний рассчитывается как усредненная оценка потребительской корзины плюс обязательные сборы — налоги и платежи. И, если ежемесячный доход человека меньше этой суммы, то вот он уже считается за гранью бедности.

Эксперт отметил, что уровень бедности сильно варьируется. Например, в 2021 году в разных регионах России процент бедных составлял от 12 до 14. А в Ростовской области он был порядка 13. Потом, в 2022 году, как было сказано выше, он упал до 10,5 процентов. Но, по прогнозам, в 2023 году вырастет почти до 11%.

— Откровенно говоря, я не особо верю нашей официальной статистике, потому что она не всегда объективно отражает реальное положение дел, — признался эксперт. — Но даже, если и так, она тем не менее говорит о какой-то динамике: вверх, вниз и так далее.

РАЗРЫВ УСИЛИВАЕТСЯ

— Удивительно, но если мы посмотрим на 2023 год, то увидим: количество наличных денег, которые хранятся на счетах и депозитах физических лиц в Ростовской области в нынешнем году выросло на 11% по сравнению с тем же периодом 2022-го. То есть денег у населения стало больше, — рассуждает Юрий Алексеевич. — Значит, люди богатеют, а доход населения увеличивается? При этом тут же мы говорим о том, что процент людей, находящихся за чертой бедности имеет тенденцию к росту.

И, на мой взгляд, вот это говорит о важной тенденции, которую я наблюдаю в нашем регионе на протяжении многих последних лет: что у нас очень неравномерное распределение доходов между людьми, а разрыв между богатыми и бедными все больше и больше усиливается. По официальной статистике, у нас в стране 1% населения владеет 83% национального богатства и денежных доходов и накоплений. И вот, видимо, вот те 11% роста накоплений людей это и есть накопления богатых. А бедные становятся еще беднее.

СНИЗИТСЯ ЛИ ПРОЦЕНТ БЕДНЫХ?

Эксперт считает, что в России со временем введут прогрессивную систему налогообложения — когда чем выше доход у человека, тем больше для него процент налога.

— Но, правда, тут как всегда вопрос в следующем: наверняка-то налог у богатых будут изымать, а дойдут ли доходы до тех, кто нуждается, большой вопрос, ведь нужно развивать инфраструктуру, строить дороги и так далее, — рассуждает профессор.

К слову, власти Ростовской области прогнозируют, что с будущего года показатель бедности начнет снижаться — на половину процента в год. А к 2030 году людей за чертой бедности будет не более 7%.

— Я думаю, что возможно в рамках официальной статистики цифр это и произойдет, — делится мнением экономист. — Судите сами: прожиточный минимум устанавливается на три категории населения: для детей в 2023 году он — порядка 13,7 тысяч рублей, на неработающего пенсионера — где-то 11,6 тысяч рублей и около 14,7 тысяч рублей на работающего человека. А черта бедности, как мы уже вывели выше, это когда доход человека ниже, чем вот этот прожиточный минимум. Последний ежегодно индексируется и в 2024 году его, наверняка, увеличат на какое-то количество процентов. По моим прогнозам, не более, чем на 4-5%. Но мы же понимаем, что текущая инфляция увеличит цену продуктов и, соответственно, стоимость потребительской корзины будет больше, чем на 4-5%. По факту получится, что как бы черта бедности увеличится немножко. А вот фактические расходы людей увеличатся сильно, ведь фактическая покупательная способность этих денег будет значительно меньше, чем была в этом году и так далее.

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