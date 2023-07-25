Профессиональный праздник - не повод расслабляться. Фото: СУ СК России по РО.

Как удалось добиться почти 100% раскрываемости тяжких преступлений в Ростовской области? Что необходимо предпринять, чтобы свести к минимуму преступления в отношении детей? Как удается найти и задержать злодеев, находившихся в розыске 30 и даже 50 лет?

Об этом и многом другом в интервью «Комсомольской правде-Ростов» рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, генерал-лейтенант юстиции Аслан Хуаде.

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, генерал-лейтенант юстиции Аслан Хуаде. Фото: СУ СК России по РО.

ИТОГИ МЫ ПОДВОДИМ РЕГУЛЯРНО

- Аслан Гарунович, с каким чувством и какими итогами ваше управление подошло к очередной значимой июльской дате – 25 июля – День сотрудника органов следствия?

- Конечно же, итоги своей работы мы подводим регулярно, стараемся держать позиции на тех направлениях, где показатели успешны и совершенствоваться там, где имеются недостатки. Уверен, что все поставленные руководством Следственного комитета в этом году задачи следственное управление решит успешно. И профессиональный праздник - не повод расслабляться.

Если говорить о статистике, то в текущем году отмечается увеличение числа зарегистрированных на территории области преступлений, уголовные дела о которых находились в производстве следователей следственного управления.

Это, в первую очередь, касается тяжких и особо тяжких преступлений (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, изнасилования). Раскрываемость убийств в Ростовской области составляет 98%. Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также изнасилований достигла 100% .

В аппарате СК многие сотрудники работают на следственной работе по 25 лет. Фото: СУ СК России по РО.

Как показывает следственная практика, подавляющее количество убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и в 90% случаев на бытовой почве - ревность, ссоры, личные неприязненные отношения.

Но, есть и такие, которые тщательно готовятся заранее и совершаются в условиях неочевидности. И тогда начинается кропотливая работа следователей по установлению всех обстоятельств происшествия. И здесь очень важен тщательный осмотр места преступления. От того, насколько качественно следователи, следователи-криминалисты, эксперты отработают на месте происшествия, насколько профессионально подойдут к вопросу изъятия следов преступления, от этого, собственно, в подавляющем большинстве случаев и зависит успех раскрытия преступления.

НАЙТИ «НИТОЧКИ» СПУСТЯ ГОДЫ

- В последнее время нередко звучит информация о том, что раскрыто преступление 20-30 летней давности. Или задержан преступник, находившийся в розыске десятки лет…

- Работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет активно ведется нашими сотрудниками с начала основания Следственного комитета. Председателем СК РФ она определена, как приоритетная.

Так, за истекший период текущего года следователями управления в суд направлено более 20 уголовных дел этой категории. Универсального «рецепта» раскрытия таких преступлений не существует. В одном случае найти преступника помогает назначение следователями-криминалистами судебных экспертиз, которые ранее были недоступны следствию, в других - грамотно выстроенная работа со свидетелями и потенциальными подозреваемыми. Нельзя не упомянуть и про оперативно-розыскные мероприятия.

Но однозначно залогом успешного результата в расследовании преступлений прошлых лет - является кропотливый и скрупулезный подход к изучению уголовного дела, внимательный и поэтапный анализ его материалов, который позволяет заметить самые порой не очевидные «ниточки», за которые остается только правильно «потянуть».

В 2023 году отмечается увеличение числа зарегистрированных в РО преступлений. Фото: СУ СК России по РО.

ВАЖНО НЕРАВНОДУШИЕ

- Возросло ли количество преступлений в отношении детей?

- Анализ динамики преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, свидетельствует о стабильно высоком их количестве. Значительное место занимают преступления против половой неприкосновенности, жестокое обращение с детьми.

Поражает, что дети все чаще в собственных семьях становятся объектом насилия. Со стороны отчимов, родных отцов… Можно долго рассуждать, что тому причиной – разрастающаяся ассоциальность, пьянство с наркоманией, моральная деградация, опускающая человека до уровня животного, но факт есть факт: дети часто становятся жертвами тех, кто, по всем человеческим канонам, должен их защищать, заботиться.

- Можно ли сказать, что такие семьи всегда являются асоциальными?

- Нет, в равной степени преступления совершаются, на первый взгляд, в вполне благополучных семьях. За кажущимся благополучием и нормальными отношениями в семье, кроются настоящие трагедии. Ребенок подвергается постоянному насилию, половому или физическому, не имея возможности обрести радостное и спокойное детство. Нельзя не признать, что такие преступления обладают высокой степенью латентности, поэтому цифры не могут дать объективную картину происходящего по причинам закрытости семьи, взаимозависимости жертвы и преступника, отсутствии доступа в семью и недостаточности информации о ней.

- И как быть?

- Дело в том, что в орбиту следственных органов подросток попадает, когда в отношении него уже совершено преступление. Нередко только в ходе следствия выявляются факты, когда родители не выполняют свои родительские обязанности.

Поэтому следователи уже в ходе расследования инициируются вопросы о постановке детей и семей на профилактический учет, лишение родительских прав, изъятие детей из семьи. Но это меры, как говорится, вдогонку, а эффективна и важна именно раннее выявление семейного неблагополучия, как случаях жестокого обращения и насилия в семье, так и предупреждения совершения преступлений со стороны иных лиц. В этой связи высока роль органов полиции, учреждений здравоохранения и образования, поскольку по роду своей деятельности именно они могут раньше увидеть и выявить негатив, принять соответствующие меры. Также очень важно неравнодушное отношение к детским проблемам простых граждан.

Чем больше будет следователей «по призванию», тем спокойней будет жить в нашем мире. Фото: СУ СК России по РО.

По инициативе следственного управления, в Ростовской области проводится работа по выявлению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, посещение их по месту жительства специально сформированными межведомственными группами на основе муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, с целью оказания им всесторонней помощи и профилактики.

Сейчас такие мониторинги проводятся дважды в год и их эффективность очевидна. В результате принимаются незамедлительные меры в отношении выявленных не обучающихся детей школьного возраста, не работающих родителей, по решению бытовых вопросов, обеспечению безопасности детей по месту проживания и устранению выявленных нарушений, а также по установленным случаям ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей и жестокого обращения с несовершеннолетними.

«ИНОЙ СУДЬБЫ СЕБЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ»

- На Ваш взгляд, в чем счастье следователя?

- Счастье – это миг! Вот ты окончил расследование, закрыл последний том дела, направил его в суд и он вынес приговор. Можешь на какое-то мгновение побыть в тишине, сказать самому себе: «Я все сделал правильно». А завтра – новое дело, новое расследование и снова следователь анализирует, сопоставляет, идет по следу.

Оно, на самом деле, тяжелое это счастье следователя. Но в нашем аппарате многие сотрудники работают на следственной работе по 25 лет, и больше. И иной жизни себе просто не представляют.

ФАКТОР ВРЕМЕНИ И ЖИЗНЬ

- История с похищением 6-летней девочки в городе Шахты до сих пор на устах. Известно, что предполагаемого преступника, который увел малышку с детской площадки, задержали в тот же день. Как удалось быстро выйти на след похитителя?

- Как только поступило сообщение о пропаже ребенка, по моему указанию в город Шахты немедленно выехали сотрудники отдела криминалистики во главе с руководителем отдела. На месте уже работали следователи следственного отдела по городу Шахты, оперативные сотрудники МВД, волонтеры. Были организованы масштабные поисковые мероприятия.

Первым делом опросили всех, кто видел девочку на детской площадке, видел, как к ней подошел мужчина, а затем увел ее.

После чего осмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенные в непосредственной близости от места происшествия. По ним установили личность злоумышленника. Оказалось, что он вместе с девочкой заходил в магазин, где покупал ей сладости. Там его и запечатлела камера. Выяснилось, что он был неоднократно судим. Это обстоятельство очень нас тревожило. Мы понимали, что здесь важен фактор времени.

Оперативность, профессионализм и слаженность, которую проявили и наши сотрудники, и сотрудники МВД, и волонтеры, дали результат.

Насколько качественно следователи отработают на месте происшествия зависит успех раскрыти преступлений. Фото: СУ СК России по РО.

Место, где находится злоумышленник, установили очень быстро. Это был частный дом, который он снимал примерно в трех-четырех километрах от детской площадки. Когда следователи зашли в дом, девочка спала, а сам похититель на вопрос: «Зачем забрал ребенка?» ответил, что ему просто стало жало на улице одинокую девочку, и он пригласил ее к себе, якобы, чтобы передать потом родителям.

Мы понимаем, что человек с таким криминальным опытом ничего другого и не скажет. Поэтому сейчас идет активная стадия следствия. Девочка передана родителям, а злоумышленник находится под стражей.

Безусловно, это происшествие со счастливым концом. Не передать словами те чувства, когда следователи обнаружили девочку живой и невредимой. Вот вы задавали уже вопрос о том, что такое счастье следователя, так вот это тоже счастье!

- Что вы пожелаете коллегам в День работников следствия РФ?

- Здоровья, благополучия в семьях, профессиональных успехов, оптимизма, выдержки! Это праздник не только следователей Следственного комитета России, но и следователей МВД и ФСБ. У каждого - свое направление, свои полномочия, свои категории преступлений, которые они расследуют. Но праздник у нас общий.

Следственная работа требует от человека особого склада характера и обостренного чувства справедливости. Здесь абсолютно нет места случайным людям. И, если выбор в пользу профессии следователя сделан осознанно и взвешено, то волноваться не следует – ведь, чем больше будет следователей «по призванию», тем спокойней будет жить в нашем мире, ниже будет уровень преступности и выше уровень безопасности граждан.

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