Что искали ученые на кладбищах Ростова и Батайска

В основном на кладбищах в почве превышено содержание хрома и цинка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время исследования восьми кладбищ Ростова и окрестностей ученые выяснили - есть опасность для местных жителей от тяжелых металлов, которые там содержатся. Причем, специалисты обследовали как действующие, так и закрытые некрополи, площадь которых превышает 130 гектаров. По мнению исследователей, сейчас территории кладбищ слабо изучены из-за религиозных предубеждений. В то же время их площадь продолжает увеличиваться.

— Кладбище является потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, — рассказал профессор, доктор географических наук, директор АБиБ ЮФУ Камиль Казеев. - А в научной литературе имеются серьезные пробелы в оценке экологического состояния этих территорий.

Как оказалось, на кладбищах Ростова большинство тяжелых металлов находится в допустимых концентрациях. При этом содержание некоторых оказалось незначительно, но превышено. Чаще всего было превышение хрома и цинка, реже — никеля и свинца. Так, в шести пробах грунта из 52 содержание тяжелых металлов оказалось выше предельно допустимой концентрации. Например, для цинка — в 10–16 раз, для меди в 2–20 раз.

В Батайске ситуация оказалась примерно такая же. Там только в 23 из 25 пробах примерно в два раза были превышены показатели по хрому, а также в 30% образцов — в 3-3,5 раза по цинку.

— Загрязнение может быть связано с тем, что на этих территориях в гробничках и ограждениях используются оцинкованное железо, медные и хромированные детали, а также краски с содержанием тяжелых металлов, — отметил эксперт. — Серьезной опасности для населения в настоящее время эти локальные участки загрязнения не представляют, поскольку поступление токсикантов в организм человека практически исключено.

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Термин «тяжелые металлы» применяются к химическим элементам, плотность которых превышает пять граммов на кубический сантиметр, либо атомный номер которых больше 50. Некоторые из них очень важны для растений и животных. Однако если их содержание превышает норму, то на человека это оказывает токсичное и угнетающее воздействие.

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