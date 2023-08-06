«Девочки дома»: двойню общим весом 1620 граммов спасли в Ростове

Малышек с низкой массой тела спасли врачи в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

123 дня, почти четыре месяца, — именно столько шла борьба за жизнь двух сестричек. Как рассказали в Ростовском перинатальном центре, двойняшки появились на свет раньше положенного срока. При этом угроза жизни была не только девочкам, но и их маме.

ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТЫНИЕ

Беременность для Зарины из Ростова была долгожданной. Когда тест показал две полоски, женщина едва сдержала слезы счастья. А потом, уже на плановом УЗИ, еще одна радостная новость.

- У вас двойня, поздравляю, - сказали врачи будущей маме.

А позже выяснится, что под сердцем Зарина носит двух малышек.

- Когда узнал, что у меня будут дочки, осознал, что я — самый счастливый мужчина на свете, - рассказал отец малышек

Но беременность и последующие роды оказались не только радостным событием, но и тяжелым испытанием для всей семьи.

Вынашивание двойни, говорят врачи, часто сопровождается повышенными рисками. Причем, как для мамы, так и для малышей.

Вот и у Зарины оказалась не самая простая ситуация. За несколько месяцев до предполагаемой даты родов ее положили в больницу.

- Вся взрослая реанимация боролась за пролонгацию этой беременности , но увы, ситуация для жизни мамы не позволила больше сохранить, - говорят специалисты.

Зарину с дочками уже выписали из больницы. Фото: скриншот с видео перинатального центра

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БОРЬБЫ

Врачи приняли решение делать кесарево сечение раньше положенного срока. Малышки появились на свет, практически не издав не звука. Одна девочка весила 970 граммов, а вторая — 650. Общий вес двоих сестричек был всего лишь один килограмм 620 граммов.

- Будем бороться, - сказали реаниматологи.

Но при этом никаких прогнозов врачи не строили. 13 специалистов на протяжении 123 дней бились за жизнь сестричек.

- Борьба шла за за каждый вздох малышек, за каждый глоток и за каждый грамм веса, - говорят медики.

И вот, спустя почти четыре месяца после родов, стало ясно, что больше угрозы жизни нет Малышек с красивыми именами Айза и Алия и их маму выписали домой. Забирал своих девочек из больницы счастливый отец.

- Труд врачей и вера родителей дали такой результат, - улыбнулись мама и папа.

К слову, Айза и Алия — далеко не первые малышки с такой низкой массой тела, которых выхаживали врачи. Так, в донской столице спасли мальчика, который при рождении был размером с ладонь.

600-граммового новорожденного спасали полгода. Все это время он не мог даже самостоятельно дышать. А сейчас мальчик — активный и улыбчивый непоседа — радует своих родителей

- Мы с папой в него верили. Мы верили изо всех сил. А еще: нашу веру укрепляло то, как врачи за него боролись, - сказала его мама Виктория.

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