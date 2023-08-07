Не хотел ухаживать, а потом убил: сын забил молотком больную мать в Ростовской области

Пожилую женщину с инвалидностью убил ее сын Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Жизнь у нее была тяжелая, а смерть – страшная, - вздыхают жители многоквартирного дома в Каменске-Шахтинском.

Их соседку, 61-летнюю Марию Ивановну (имена изменены – прим. ред.), по версии следствия, убил родной сын. 33-летний мужчина цинично расправился с той, которая любила его всем сердцем.

«НИ КОТЕНКА, НИ РЕБЕНКА»

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, отношения между пенсионеркой и ее 33-летним сыном Евгением никогда не были простыми. Мария Ивановна была тяжело больна. Она очень боялась, что когда ее не станет, сын останется совсем один.

- У него же ни котенка, ни ребенка. Сидел на шее у матери. Нигде не работал, - говорят соседи.

На этой почве мать и сын постоянно ссорились. Конфликты стали вспыхивать еще чаще, когда женщине отняли ногу. Став лежачим инвалидом, она надеялась, что в душе у сына что-то щелкнет, и он возьмется за ум.

Но отпрыск не торопился устраивать жизнь. Мать часто называла его тунеядцем и бездельником, буквально умоляла устроиться на работу, жениться и завести детей. Но тщетно. Судя по всему, мужчине была не нужна не только своя семья, но и мать.

- Когда она слегла, сын категорически отказался ухаживать за родственницей. В гости приходил только тогда, когда нужны были деньги, - продолжает источник издания.

РАЗГОВОРЫ С СИДЕЛКОЙ СТАЛИ ОТДУШИНОЙ

Мария Ивановна была вынуждена нанять сиделку, с которой очень подружилась. Для женщины визиты помощницы стали единственной отдушиной в жизни. Сиделка и по дому поможет, и выслушает все, что накипело на душе. А вот Евгений, напротив, невзлюбил помощницу матери.

- Нет, он вовсе не ревновал. Просто боялся, что Мария Ивановна сиделке квартиру в наследство оставит, - поясняет источник.

ПОКА НЕ ПОЗДНО

Как-то у мужчины в очередной раз не было денег. Он по привычке пошел за ними к матери. Мария Ивановна отдала все, что было в кошельке. На эти деньги сын купил алкоголь. Пока пил, мысли в голове становились все мрачнее.

- Надо с наследством что-то делать, пока не поздно, - решил он и опять направился к матери. Переступив порог квартиры, схватил с полки молоток и несколько раз ударил им женщину. Последний удар пришелся на затылок.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, от полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Подозреваемого задержали по горячим следам.

- В его отношении возбуждено уголовное дело по части первой статье 105 УК РФ «Убийство», - прокомментировал прокурор Каменска- Шахтинского Александр Коростылев.

Евгения заключили под стражу. Во время допроса он полностью признал свою вину. В случае обвинительного приговора мужчина может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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