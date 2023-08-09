На Северном обходе Ростова-на-Дону погибли два 20-летних парня

Авария произошла прошедшим вечером. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На Северном обходе Ростова-на-Дону в лобовом ДТП погибли двое молодых людей, еще два человека с травмами попали в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что трагедия произошла накануне вечером 8 августа. Предварительно, владелец Hyundai Accent не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Lancer.

- Водитель и пассажир Hyundai Accent погибли на месте до прибытия скорой помощи, им было по 20 лет. В другой машине пострадали водитель и пассажир 34 и 36 лет, - уточнили в Управлении ГИБДД региона.

Сейчас по факту случившегося проверку проводят уже сотрудники полиции. Правоохранители выяснят все детали и обстоятельства случившегося.

На трассе столкнулись Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по РО

ПРОИЗОШЛО ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО АВАРИЙ

За последнее время на Дону произошло еще несколько серьезных аварий, в том числе со смертельными исходами.

Например, на подъезде к трассе хутор Титов - хутор Потапов в аварии с Hyundai Accent пострадали два человек, а также погибла 56-летняя женщина.

Еще одна женщина 59 лет умерла под колесами строительного крана в Таганроге, а в июле 2023 года один человек умер после того, как рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

ВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ ЗА РУЛЕМ

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией.

Нельзя во время поездки отвлекаться на гаджеты и выполнять резкие необдуманные маневры. Вдобавок, из-за аномальной жары в Ростовской области сотрудники ДПС раздают воду водителям на трассах.

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