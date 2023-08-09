«Молодые и глупые»: в Ростовской области на 22-летнего мужчину завели дело за роман со школьницей

14-летняя девушка вступила в интимную связь со взрослым кавалером Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из сел Ростовской области разгорелись нешуточные страсти, которые могли бы стать основой сюжета для вечернего ток-шоу. О романе 14-летней школьницы с 22-летним местным красавцем не судачил, разве что, только ленивый.

СВОИХ ЧУВСТВ НЕ СКРЫВАЛИ

О том, что у школьницы и взрослого парня любовь знали все. Ирина и Анатолий (имена изменены, - прим. авт.) своих чувств не скрывали. Так, парень всерьез собирался делать ей предложение. Даже статус в соцсетях поставил: «Женат на Ирине».

А десятиклассница в запой рассказывала подругам об ухаживаниях взрослого кавалера. К слову, об их интимной связи знали и родители.

Мать Иры, воспитывающая троих детей, не видела ничего криминального в таких отношениях. А вот родители Анатолия были категорически против. Особенно возмущалась его мама.

- Зачем она тебе? Прекращай, сынок. Добром это не кончится, - часто говорила она своему сыну.

Но тот и слышать ничего не хотел.

- Оба – молодые и глупые. Анатолий вообще наивный, - рассказали местные жители корреспонденту «Комсомольской правды –Ростов-на-Дону».

С УЧЕБОЙ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ

А вскоре об этих отношениях узнали и полицейские. Как рассказали в школе, семья девочки находится под строгим контролем социальных служб. Органы опеки – частые гости в этом доме.

- Мама нигде не работает, отчим не уделяет достаточного воспитания детям. Поэтому к ним все время приходят проверяющие. Ира – самая старшая, добрая и отзывчивая девочка. Раньше хорошо училась, а в последнее время с оценками у нее были проблемы, - пояснили корреспонденту в школе.

Не исключено, что именно после визита соцработников Анатолием и заинтересовались оперативники.

- Мать его как чувствовала, что у сына могут быть большие проблемы из-за этих отношений, - судачат в селе.

Так оно и вышло. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в отношении селянина возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста».

Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

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