Под Ростовом из-за роковой красавицы одного друга парализовало, а другой оказался в тюрьме

В Ростовской области осудили мужчину, ранившего в шею друга Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новошахтинске Ростовской области друзья из-за своей симпатии к 30-летней Наталье (все имена изменены – прим. ред.) нажили большие неприятности. Так, Олег стал инвалидом, а Игорь лишился свободы.

«ТЫ - МОЯ ЖЕНЩИНА!»

Как рассказал «КП – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, мужчины хоть и были знакомы относительно недавно – около года, но дружили крепко. Когда у Игоря возникли проблемы с деньгами, и он не смог оплачивать аренду квартиры, Олег разрешил тому пожить у себя бесплатно.

Однажды невеста Олега устроила в доме праздник. Накрыла стол, позвала большую компанию. В тот вечер в квартире было весело и шумно. За одним столом собрались семь человек. В разгар вечеринки Олегу вдруг показалось, что Наталья флиртует с его товарищем.

- Ты – моя женщина! А так недостойно себя ведешь, - выпалил он при всех.

Слово за слово, и пара начала скандалить. А тем временем 33-летний Игорь, которому в глубине души нравилась Наталья, решил вмешаться в их ссору и защитить даму сердца. В итоге в склоке участвовали уже трое.

ВОНЗИЛ НОЖ СО СПИНЫ

В какой-то момент Олег пошел на улицу. А Игорь последовал за ним, прихватив кухонный нож. Подошел к другу тихо, со спины, и ранил в шею.

По словам врачей, лезвие проникло в спинномозговой канал. Гости вечеринки тут же вызвали скорую помощь, а Игорь, тем временем, накинул куртку и ушел.

Раненого госпитализировали – врачам удалось спасти его жизнь. Вот только после травмы Олег оказался частично парализован. Игоря же задержала полиция.

Как прокомментировал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статья 111УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

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