Оплатили такси и прислали документы: пенсионер из Ростова за два дня потерял 7,6 млн рублей

Полицейские ищут аферистов, которые обманули жителя Ленинского района Ростова Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове еще один местный житель стал жертвой телефонных мошенников, рассказали в донском главке. Размах аферы поразил даже видавших виды оперативников. За пару дней житель Ленинского района влез в огромные долги и лишился накоплений.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НА СВЯЗИ САФЕРИСТАМИ

В тот день 67-летний мужчина находился дома, когда раздался телефонный звонок. Человек на том конце провода не был оригинальным. Представился сотрудником силового ведомства и сказал, что на пенсионера хотят оформить кредит.

Вначале ростовчанин усомнился в том, что и впрямь говорит с правоохранителем. Но лже-полицейский был настойчив и даже прислал в мессенджер свое удостоверение - правда, как выяснилось позже, такое же липовое, как и его должность.

Но этих шатких аргументов хватило пенсионеру для того, чтобы поверить в то, что его финансовое благополучие под угрозой.

И следующие два дня мужчина был на связи с мошенниками. То ему, якобы, звонили следователи, то – сотрудники службы безопасности. Ростовчанин беспрекословно выполнял все требования. Даже когда ему сказали поехать в банк, обналичить накопления и перевести на незнакомый счет, у мужчины не возникло никаких сомнений.

«ДОЛЖЕН ОГРОМНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ»

Кстати, мошенники даже заказали и оплатили такси пожилому мужчине. С комфортом доехав до отделения банка, ростовчанин снял с карты два миллиона рублей, которые тут же перевел аферистам. А на следующий день пожилой мужчина оформил кредиты, которые также отправил на чужие счета.

- После мне сказали ждать сутки, и тогда, якобы, кредиты аннулируются, а мои сбережения вернутся на счет. Но ничего не произошло. Через 24 часа я по-прежнему должен был огромные деньжищи.

В общей сложности пенсионер потерял семь миллионов 600 тысяч рублей. Мужчина написал заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых разыскивает полиция, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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