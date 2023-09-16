Правда раскрылась через 16 лет: под Ростовом задержали мужчину, снимавшего интимное видео с ребенком

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в преступлении сексуального характера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из городов Ростовской области взяли под стражу 47-летнего мужчину, который много лет измывался над маленькой девочкой. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, эта история началась 16 лет назад.

УЗНАЛ ИНТЕРПОЛ

Николай (все имена изменены – прим. ред.) был крестным девочки. Поэтому у родителей Иры не возникало опасений, когда он брал малышку на прогулки. А делал это мужчина регулярно - два раза в неделю.

По словам источника издания, когда девочке было шесть лет, Николай впервые заманил ее и стал показывать видео для взрослых. С тех пор на протяжении шести лет дончанин развращал ребенка. Более того, по версии следствия, он заставлял школьницу сниматься в видео для взрослых. Записи мужчина продавал.

Все эти годы девочка молчала. А еще через десять лет об этой истории узнал Интерпол.

ЗАСТАВЛЯЛ РЕБЕНКА СНИМАТЬСЯ

Сотрудники Интерпола обнаружили запрещенные ролики в сентябре. После этого они передали информацию донским оперативникам. В итоге следователи нашли и оператора видео, и его участницу.

Сейчас повзрослевшей Ирине 22 года. Говорит, что не рассказывала никому о случившемся, потому что боялась. После того, как девушке рассказали, что мучитель задержан, она написала на него заявление в правоохранительные органы.

В отношении Николая завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Его заключили под стражу. Если вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

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