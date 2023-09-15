Пятеро детей остались ночью одни: под Ростовом будут судить родителей, сыновья которых погибли при пожаре

В пожаре в частном доме сгорели два маленьких брата Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Белокалитвинском районе Ростовской области перед судом предстанут многодетные родители - 27-летняя Вероника и 30-летний Леонид. (все имена изменены – прим. ред.) Жену и мужа подозревают в причинении смерти по неосторожности. В феврале этого года они оставили пятерых детей одних дома. В результате младшие – мальчики трех и пяти лет – погибли в пожаре.

ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Трагедия произошла в феврале. Вероника и Леонид отмечали день рождения старшей дочери, которой исполнилось семь. Накрыли стол, позвали гостей.

Когда друзья ушли, супруги отправились в магазин. По другой версии, они покинули дом вместе с гостями, желая их проводить.

Родители оставили детей дома и заперли дверь. Возможно, рассчитывали, что те, кто постарше присмотрят за младшими. Они не подумали о том, что в коридоре стоит натопленная печь, а могут заиграться с зажигалкой или спичками.

- Пятеро детей остались дома одним поздним вечером. А спустя некоторое время случилась беда, - вспоминали местные жители а разговоре с «КП-Ростов-на-Дону».

ТРОИХ СПАСЛИ, ДО ДВОИХ НЕ ДОБРАЛИСЬ

Как позже расскажет старшая дочь, она с сестрой и средним братом была в спальне. Младшие мальчики играли в кухне с картонными коробками, которые в итоге подожгли. Едкий дым вмиг затянул флигель.

Покинуть дом ребята ника не могли - дверь была заперта. На помощь к ним прибежали соседи. Троих старших люди вытащили через окно. До малышей просто не смогли добраться из-за черного дыма, охватившего и узкий коридор, и другие комнаты. Младшие братья погибли.

О случившемся тут же узнали родители. В отношении женщины и мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, расследование дело подошло к концу. Материалы передали в суд.

Если вину гражданских мужа и жены признают, им грозит до четырех лет лишения свободы.

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