Плакала от радости: президент исполнил заветное желание школьницы из Ростова побывать на запуске корабля с Байконура

Третье желание ростовской школьницы, которое исполнил президент, - побывать на Байконуре на запуске корабля. Фото: Личный архив героя публикации

Президент Владимир Путин исполнил третье желание девятиклассницы из Ростова-на-Дону Марии Андреевой. Если первым было увидеть главу государства и задать ему свой вопрос, то второй — побывать на космодроме и увидеть запуск ракеты — так Маша побывала на космодроме Восточный. А следом президент исполнил еще и третье желание школьницы — пригласил ее на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-24», на борту которого на орбиту отправился космонавт родом из Новочеркасска Николай Чуб. Маша поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону» самыми яркими впечатлениями.

Байконур - это бескрайние степи. Фото: Личный архив героя публикации

КОСМОНАВТЫ СЛЕДИЛИ ЗА РОСТОВЧАНКОЙ ПО ТВ

На космодром Байконур в Казахстане Маша Андреева прибыла еще за день до запуска. Два дня до запуска у всех гостей были расписаны по минутам. Большая экскурсия, та самая площадка, с которой взлетал сам Юрий Гагарин, встреча с космонавтами и возможность задать им вопросы — тем самым, которые сегодня отправились на орбиту.

- Бывали ли вы на космодроме «Восточный» и хотели бы оттуда стартовать на орбиту? - спросила Мария.

Ростовчанка задала вопрос космонавту Олегу Кононенко. Фото: Личный архив героя публикации

- Мы наблюдали по телевидению за вами, и вашим общением с нашим президентом. На «Восточном» мы были неоднократно, смотрели на то, как возводятся стартовые сооружения. И очень надеемся на то, что наш новый корабль «Орел» на новом носителе «Ангара» будет оттуда стартовать в самое ближайшее время. Очень на это надеемся, - ответил космонавт Олег Кононенко.

Особенно приятно было провожать экипаж, зная, что в его составе летит наш земляк — Николай Чуб из Новочеркасска, и это его первый полет в космос.

Можно почувствовать себя пилотом. Фото: Личный архив героя публикации

А после пресс-конференции глава «Роскосмоса» Юрий Борисов не на публику, а в сторонке, чтобы школьница ни с кем не делила своего счастья, вручил ей фотографию космонавтов, которые отправились на орбиту с их автографами и пожеланиями лично для Маши Андреевой из Ростова-на-Дону.

МЕЧТАЛА ПОПАСТЬ НА ЗАПУСК

А вечером в пятницу, 15 сентября, школьница стала свидетелем самого грандиозного пока что в ее жизни события — запуска ракеты с пятью космонавтами на борту. Ростовчанка приняла участие во многих космических традициях. Например, обошла ракету перед стартом, а после группу наблюдателей отвезли на смотровую площадку на безопасном расстоянии.

И подписать международное соглашение о развитии научных исследований космоса. Фото: Личный архив героя публикации

- Увидеть запуск в живую — не сравнится ни с каким видео в интернете. Эмоции тебя просто переполняют! Махала космонавтам на прощание рукой, а из глаз текли слезы радости, я была так счастлива! - делится Маша. - Я так давно об этом мечтала, участвовала во всех конкурсах и очень сильно верила, что у меня получится. Когда запускала свой спутник, думала, точно попаду на запуск корабля — так и получилось. Все мечты будут сбываться, если их превращать в цели!

Маша стала свидетелем подготовки к запуску и самого старта. Фото: Личный архив героя публикации

Теперь Маша мечтает попасть на конференцию «Ученые будущего» в Пекине и продолжить вести занятия о космосе у ребят в школе — лишь бы на это хватило времени.

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