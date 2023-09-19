Как из-за взрыва баллончика для обуви в Ростове две квартиры стали одной, рассказал инспектор МЧС

Справившись с пожаром, сотрудники МЧС должны установить и его причину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанин Андрей Алипатов на раз вычисляет, из-за чего начался пожар, и как распространялось пламя. 26-летний ростовчанин – сотрудник МЧС – старший эксперт пожарной лаборатории. Знать об огне все и даже больше - его работа и призвание.

В профессиональном соревновании пожарных экспертов Южного федерального округа не так давно он занял второе место. А уже в октябре Испытательная пожарная лаборатория по Ростовской области, в которой трудится Андрей, будет бороться за звание лучшей на федеральном уровне.

Ростовчанин Андрей Алипатов пошел в МЧС сразу после вуза. Фото: предоставлено героем публикации

«ВСЮ НОЧЬ В ГОЛОВЕ ВСПЛЫВАЛИ ФЛЕШБЕКИ»

О том, что он будет работать в МЧС, Андрей знал еще в школе. Сразу после специализированного вуза устроился работать в пожарную лабораторию. Правда, из-за одного случая все же засомневался - тот ли путь выбрал. Еще стажером, мужчина поехал на ЧП, в котором заживо сгорел человек.

- Первый пожар с погибшим, на который я выезжал.

Это случилось перед самым Новым годом. В «заброшке» сгорел бездомный. Тело было сильно обезображено. И вот, экспертная работа на месте окончена, еще пару дней – и новогодняя ночь. Но праздничный ужин для Андрея не был веселым. Мужчина признается, что всю ночь в голове всплывали «флешбеки» - обгоревшее тело несчастного.

- Но, как говорят следователи, бояться надо не мертвых, а живых. Взял себя в руки и после праздников – вновь на работу.

НЕСЧАСТЬЕ ЗА НЕДЕЛЮ ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

За годы службы чего только не видел «пожарный детектив». Тяжелее всего, по его словам, выяснять причины тех ЧП, в которых гибнут дети.

- Трудном не физически, а морально.

Признается, что никогда не забудет один случай. В Ростове загорелась квартира. Когда пожарные сняли металлическую дверь, то увидели рядом с ней погибшего шестилетнего мальчика. Он пытался спастись, но не смог. Квартиру заперла снаружи мама ребенка.

Как оказалось, в тот вечер женщина выскочила в магазин. Через неделю сыну должно было исполниться семь лет, и мать хотела купить свечи для праздничного торта. Спустя 15 минут после того, как она вышла из дома, ей позвонили соседи и сообщили о пожаре. Несмотря на то, что огнеборцы оперативно приехали на место, спасти ребенка не удалось.

- Он умер от отравления угарным газом. Вообще, угарный газ такая штука, что достаточно вдохнуть его три-четыре раза, и человек теряет сознание. Все. Шансов выжить больше нет.

Из-за взрыва баллончика с краской рухнула стена, разделяющая две квартиры. Фото: предоставлено героем публикации

ВЗОРВАТЬСЯ МОЖЕТ ДАЖЕ САМОКАТ

А однажды Андрей Алипатов расследовал пожар в квартире, хозяйка которой ни капли не расстроилась из-за того, что придется заново делать ремонт.

- Это было в прошлом году в Новочеркасске. Женщина купила в ипотеку двухкомнатную квартиру. Жила в ней с маленьким сыном. Из-за ребенка не выключала на ночь свет в ванной комнате. При этом в лампе один плафон работал, второй – нет. Из-за этой неисправности произошло замыкание, вспыхнул огонь, а следом взорвался аэрозольный баллончик с краской для обуви.

Взрывная волна была такой силы, что в комнатах вылетели все стекла. Их осколки упали в тридцати метрах от дома. К счастью, никого из прохожим ими не поранило, так как все случилось около 23:00 и на улице уже никого не было.

Но стекла – мелочи по сравнению с тем, что случилось со стенами. Две из них, разделяющие разные квартиры, просто рухнули. И из своей кухни женщина могла теперь не только видеть, что происходит у соседей, но и даже зайти к ним в спальню.

- Две квартиры стали одной. Женщина была счастлива, что никто не пострадал, поэтому и предстоящие траты на ремонт ее не огорчили.

Из-за взрыва баллончика с краской рухнула стена, разделяющая две квартиры. Фото: предоставлено героем публикации

Вообще, отмечает эксперт, необходимо тщательно следить за состоянием электроприборов и не оставлять их включенными в розетки без надобности.

- Не так давно в ростовской квартире на Западном взорвался электросамокат. Он был включен в сети. Начался пожар, в результате которого погибли мать и дочь-подросток. Я расследовал этот случай, а еще после него купил домой огнетушитель. Всегда нужно помнить, что огонь и опасность – это практически синонимы.

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