Три года назад вышел из тюрьмы: что известно об убийстве возле ресторана на набережной в Ростове

Подозреваемого в убийстве поймали по горячим следам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове следователи выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло на городской набережной. Накануне, 18 сентября, на пороге одного из ресторанов появился раненый мужчина.Подробности рассказали в региональном следкоме.

ССОРА С НЕЗНАКОМЦЕМ

В тот день Иван (имя изменено - прим. ред.) коротал время в сквере у реки, выпивая. Там же встретил незнакомца, который тоже в подпитии. Из-за чего случился конфликт следователи еще устанавливают. Но в какой-то момент один из ростовчан достал нож и несколько раз ударил им в шею оппонента. А после этого сбежал.

Раненый мужчина смог добраться до ближайшего здания. Так и оказался на пороге ресторана. очевидцы говорят, что мужчина попытался что-то сказать - вероятно, просил о помощи, а после упал замертво. На место тут же вызвали скорую. Медикам оставалось констатировать лишь смерть случайного визитера.

НА ДОПРОСЕ ПРИЗНАЛ ВИНУ

Известно, что полиция поймала нападавшего в тот же день. По данным Главного Управления МВД России по Ростовской области, им оказался 58-летний житель соседнего города Новочеркасска.

В пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета России по Ростовской области добавили, что в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Убийство». На допросе он полностью признал вину. Сообщается, что мужчина уже был судим за убийство. И из тюрьмы вышел около трех лет назад.

Если дело дойдет до суда и его вину признают, мужчине в этот раз грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» рассказывала, что в донской столице на набережной застрелили таксиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчина задержан за убийство таксиста на набережной

По предварительным данным, он достал пистолет во время конфликта (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Капитан, расстрелявший таксиста на набережной в Ростове, пробудет под стражей до середины октября

33-летнему злоумышленнику, расправившемуся с 50-летним мужчиной, избрали меру пресечения (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после того, как в лифте дома на Береговой взорвался мужчина

В результате ЧП также пострадал правоохранитель (подробнее)