Не паниковать и не гоняться: опасны ли летучие мыши в Ростове, рассказал зоолог

Летучие мыши для людей не представляют опасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом осени многие жители Ростова столкнулись с тем, что в квартиры начали залетать летучие мыши. Особенно последним нравятся балконы. Почему так происходит и что делать с непрошеными гостями, на радио «КП — Ростов-на-Дону» (89,8 FM) рассказал кандидат биологических наук Александр Липкович.

ПОЧЕМУ ЗАЛЕТАЮТ

— Сейчас идет массовый пролет летучих мышей. И это дело ежесезонное. Летят гигантские вечерницы, а также другие виды летучих мышей. Часто они останавливаются днем на побывку и могут залететь на балкон.

Поскольку, по словам ученого, ночь для них — время кормежки, то вероятнее всего вечером летучие мыши просто улетят из помещения.

— Довольно часто они залетают в крупные здания, так как все постройки людей являются аналогами скал. Например, многоэтажный дом отбрасывает такую же тень, как скала такого же размера, создает такие же завихрения ветра. И поэтому в высоких зданиях городов поселяются не только летучие мыши, но и горные птицы. У нас этим славится, кстати, управление Северо-Кавказской железной дороги. Туда к ним с завидной регулярностью залетают летучие мыши и сотрудники обращаются к специалистам кафедры зоологии университета, а те идут проводить спасательные работы.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Хоть летучие мыши и могут быть неприятны человеку, угрозы для людей они не представляют.

— На них могут быть специфичные блохи и клещи, которые для человека не опасны. Потому их не надо бояться. Если вы увидели как летучая мышь залетела в квартиру, прежде всего не надо паниковать и гонять ее.

Здоровое животное само в руки не дастся. С помощью эхолокации они знают о всех движениях людей, и даже могут их предугадывать. Мышь просто будет перелетать с места на место.

— А вы будете метаться по квартире. Это будет серьезное мероприятие, иногда даже разрушительное. Так что лучше от этого воздержаться. Просто нужно дождаться, что мышь успокоится и где-то присядет. Если есть небольшой сачок, то можно поймать им. Или набросить на нее небольшую тряпочку и вынести на улицу.

КСТАТИ

Лечит и принимает роды

Напомним, что в Ростове живет активистка Ольга Жураковская, которая спасает жизни летучим мышам. Сотня зверьков зимует у нее в холодильнике.

У женщины все началось со спасения одной мышки. Потом она начала этим заниматься на профессиональном уровне — зачастую она их откармливает козьим молоком из пипетки.

Бывает и такое, что женщине приходится принимать роды, когда к ней попадают самочки в «положении».

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