Жители Ростова спасли собаку, которая упала в бетонную яму и просидела там два дня

Добрые сердца не дали погибнуть испуганной потеряшке. Фото: предоставили зооволонтеры

Жители Ростова-на-Дону спасли дворняжку, которая упала в глубокий бетонный карман с техническими трубами и два дня не могла выбраться из западни.

Собака громко скулила в ловушке, и ее плач услышали ростовчане. Люди не дали погибнуть испуганной потеряшке и общими усилиями подняли на поверхность. Пострадавшую отмыли и прооперировали.

Как проходило спасение, и чем закончилась история, журналисту «КП - Ростов-на-Дону» рассказали жители донской столицы.

девочка оказалась бело-рыжей с глубоким и умным взглядом. Фото: предоставили зооволонтеры

СПАСАЛИ НОЧЬЮ ПРИ СВЕТЕ ФОНАРЯ

- Началось все с поста в соцсетях. Вечером увидела и сразу же помчалась на помощь. Место было примерно в 15 минутах от моего дома, на Шолохова. Она сидела в трубах, достать ее было невозможно. Еще и боялась всех, пугала мужчин и не давала к себе подойти, - вспоминает ростовчанка Ксения.

Девушка обратилась к спасателям, но в экстренном ведомстве объяснили, что у них нет лицензии на подобные работы. В итоге в трудной ситуации на помощь пришел профессионал, который занимается отловом животных в центре стерилизации и вакцинации собак.

- Приехал и очень быстро сориентировался в происходящем. Спускался к ней на тросе. К сожалению, пришлось применить слабое снотворное. Она очень ослабла, но все равно смогла спрятаться. Наш ловец залез с другой стороны, приложил усилия. В итоге все закончилось благополучно..

Спасали ночью при свете фонаря. Фото: предоставили зооволонтеры

СНОВА ОДИНОЧЕСТВО ИЛИ НОВАЯ СЕМЬЯ?

Как сообщил Вячеслав - тот самый мужчина, который вытащил собаку, - она находилась на глубине почти в 3,5 метра и вполне могла получить серьезные травмы от удара. К счастью, этого не произошло.

- Вместе с волонтером Асей отвезли собаку к ветеринарам. Это было уже под самое закрытие, но нас приняли. Узнал сегодня, что переломов лап у нее не было, провели стерилизацию.

Сейчас дворняжка чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медиков, но, как оказалось, уже с понедельника передержка закончится.

- Оставить девочку у себя мы не можем, - вздыхает волонтер Ася - Мы надеемся, что ее заберут в хорошие руки. Если этого не случится, она снова окажется на улице. Ей всего 2 года, а размером она со спаниеля, много места не займет. Кстати, спасенную питомицу назвали Шелли.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Жители Ростовской области никогда не остаются равнодушными к животным, которые оказываются в беде.

Например, в феврале этого года в Батайске спасли кота, застрявшего в крышах ларьков и просидевшего 13 дней без воды и пищи. Примерно тогда же в Новочеркасска помогли собаке, которая угодила в капкан.

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