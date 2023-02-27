В Батайске спасли кота, который застрял в крышах ларьков и 13 дней жил без воды и пищи

Ушастого батайчанина спасали в течение двух дней. Фото: предоставила хозяйка питомца Елена

В Ростовской области неравнодушные жители Батайска спасли кота, который 13 дней без воды и пищи просидел в металлическом лазе на крыше между ларьками. Зверек мог погибнуть, но, к счастью, нашлись люди, которые обратили внимание на его зов о помощи.

Ушастик с пронзительно синими глазами после всех своих страданий не только обрел свободу, но и новую семью. О человеческой доброте, невероятной стойкости животного и спасательной операции длиной в два дня рассказала новая хозяйка четырехлапого батайчанина.

Ушастик с синими глазами теперь будет жить в большой семье. Фото: предоставила хозяйка питомца Елена

СПАСАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Новой мамой шерстяного непоседы стала местная жительница Елена. Именно она, когда узнала о беде животного, уже через полчаса была рядом с ним и обзванивала всех, кто хоть чем-то мог помочь.

- 24 февраля, примерно в 9 вечера, из соцсетей узнала о ситуации. В 9:30 уже была на улице Кулагина. Позвонила всем, кому могла. В итоге около торговых павильонов собрались несколько человек, в том числе промышленный альпинист, - вспоминает Елена.

Площадка перед двумя ларьками стала штабом для спасателей-батайчан. В стороне от происходящего не остались прохожие и друзья Елены, в том числе представитель ЦБЖ Ирина и волонтер Оксана.

Собравшиеся некоторое время не могли понять, откуда исходит звук. Один из мужчин попробовал спасти плачущее животное, но не смог. Также ничего не вышло и у промышленного альпиниста.

- Перед этим мы звонили спасателям, но они заявили, что «не сертифицированы на подобную работу» и дали нам номер специалиста, который мог приехать к нам. В итоге помочь сразу не получилось - нужно было разбирать крышу ларьков, - поясняет Елена.

Разъехались по домам только глубокой ночью, около половины первого.

- До утра не могла уснуть, переживала. Именно тогда появилось некое упрямство, и я поняла, что не оставлю котика. Вернусь и помогу ему, - рассказывает Елена.

Батайчанка была на месте уже с утра на следующий день. Собрались прежние и новые люди. На этот раз даже оформили вызов спасателей через полицию, но ждать не стали.

Хозяева ларьков разрешили частично разобрать крышу, и несколько мужчин сами, с помощью сантехнических труб и веревок, вытащили зверька из западни.

Животное спасали, можно сказать, всем миром. Фото: предоставила хозяйка питомца Елена

НАКОРМИЛИ, ОБОГРЕЛИ И ПОЛЕЧИЛИ

Шерстяного батайчанина после длительного спасения сразу же отвезли в ветеринарный кабинет. Медики отметили, что хвостатый обезвожен, но в целом его организм выдержал непростое испытание.

Кота немного накормили, дали ему водички и оставили на передержке. Сейчас он проходит период восстановления. Уже совсем скоро, буквально через пару дней, животное отправят в новый дом.

Новая хозяйка Елена признается: мохнатого теперь ждет большая семья, в которой уже помогают 17 котам и 5 собакам. Неизвестно, как поведет себя спасенный в совершенно новых для себя условиях, но для того, чтобы ему было хорошо, сделают все возможное.

КОТ ПИФАГОР

К слову, питомца назвали Пифагором. Батайчанка, смеясь пояснила, что кличку придумали «из-за сложной геометрии спасения».

- Сначала он боялся людей и шипел, но сейчас уже выглядит совсем миролюбивым. Ему нужны индивидуальный уход и много внимания, поэтому немного волнуюсь об адаптации: подружится ли он с другими котами, - отмечает батайчанка.

Елена признается, что никогда бы не смогла пройти мимо и бросить в беде маленькую жизнь.

- Братья наши меньшие не могут себя защитить. Они умеют выживать, но бывает так, что им действительно просто необходима помощь и защита человека. В сердце становится тепло от мысли, что есть добрые люди. Очень благодарна всем, кто помогал спасти Пифагора. Возможно, это не такое большое дело, но очень значимый поступок, - подчеркивает Елена.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Жители Ростовской области уже не раз показали себя с наилучшей стороны в деле спасения животных. Только за последние два месяца журналисты «КП - Ростов-на-Дону» описали сразу несколько добрых историй.

Например, в январе 2023 года жители Новочеркасска помогли собаке, которая угодила в капкан. До этого потеряшка страдала больше пяти суток. Также в Ростове люди вытащили той-терьера из 9-метровой вентиляционной шахты, а совсем недавно, в феврале этого года, стало известно, что жители донской столицы спасают изувеченного пса, которого после ДТП оставили умирать прямо на дороге.

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