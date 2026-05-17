Мама попала под газонокосилку: Ростовские зоозащитники спасают шестерых осиротевших ежат

Под Ростовом зоозащитники спасают оставшихся без мамы ежат. Фото: из архива героя публикации..

Ростовские зоозащитники выхаживают шестерых ежат, которые остались без мамы. Они кормят детенышей специальной смесью и держат в тепле.

Зоозащитники кормят сироток смесью для щенков. Фото: из архива героя публикации.

Терапия кислородом

Беда случилась 12 мая в селе Аксайского района. Глава семьи наводил порядок на участке и наехал газонокосилкой на ежиху. Рядом с ней мужчина увидел семерых детенышей. Встал вопрос: что делать с сиротками?

Жена сфотографировала малышей и разместила снимки в соцсетях с просьбой помочь. На сообщение откликнулась жительница Азова Ольга Жураковская. Она забрала ежат на машине и начала выхаживать.

- Один детеныш был самым маленьким и слабым, к сожалению, он не выжил. У остальных кожа под носиками посинела - произошел сбой в организме. По совету московских специалистов, которые нас консультировали, мы дали ежатам подышать кислородом. Посадили в пакет, проделали в нем дырочки и пускали через них кислород из баллона.

Ежата остались без мамы в возрасте чуть больше недели. Фото: из архива героя публикации..

Смесь и насекомые

Четверых ежат Ольга оставила у себя, остальных взяла к себе ростовчанка Юлия.

По словам зоозащитниц, спасать этих животных сложно, особенно в первую неделю жизни. Но к ним сиротки попали примерно в десятидневном возрасте.

- Мы кормим их смесью для щенков каждые три часа из шприца, постоянно держим на грелке. В три месяца будем вводить прикорм из насекомых – тараканов и фобосов. Потом начнем отучать от рук, чтобы подготовить к жизни на воле и если все будет хорошо, выпустим где-нибудь в посадке.

Кличку зоозащитники дали пока только самому крупному ежонку – он не давался в руки, сворачивался в клубок, кололся и недовольно фыркал. За это его назвали Фырка.

Напомним, что Ольга Жураковская создала в Ростовской области службу спасения летучих мышей, но кроме них не раз помогала зайчатам, ежатам и хищным птицам. Связаться с ней можно по номеру: 8-950-845-47-22.

Малышей все время держат в грелке. Фото: из архива героя публикации.

А вот был случай

В 2022 году в хуторе Абрамовка Каменского района домашняя кошка по кличке Мурка выкормила осиротевших ежат. Как рассказывала «КП-Ростов-на-Дону» ее хозяйка Екатерина Семенова, рабочие косили сено возле дома и не заметили гнездо ежиков. Мама и один детеныш погибли, а пятеро остались. Они были совсем крошечные, практически лысые и слепые. Женщина пожалела их, забрала домой и по совету ветеринара подложила к своей кошке, которая недавно принесла приплод.

Полтора месяца кошка выкармливала ежат и своего Томаса. Благодаря материнскому подвигу она стала настоящей звездой интернета и даже побывала с хозяевами на федеральном телевидении. А когда колючие приемыши подросли и окрепли, семья выпустила их на волю.

Кошка по кличке Мурка выкормила оставшихся без мамы ежат. Фото: СЕМЕНОВА Екатерина

