В Батайске Ростовской области продолжаются разбираться в ЧП, в результате которого погиб ребенок. 23 июня маленький мальчик утонул в открытом бассейне одного из аквапарков. Рассказываем подробности гибели трехлетнего малыша в аквапарке под Ростовом на 25 июня 2026.
Женщина с двумя дочками семи и десяти лет и трехлетним сынишкой приехала в местный аквапарк. Поначалу все было спокойно, но потом мать отвлеклась на девочек и упустила младшего ребенка из виду.
Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент один из отдыхающих крикнул: «Ребенок в воде, спасите ребенка!».
— Все происходило на моих глазах. Вначале раздался крик, а потом я увидела мальчика, он был на поверхности воды. На нем не было ни жилета, ни нарукавников, — говорит женщина.
Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», первым отреагировал один из отдыхающих.
- Человек, находившийся ближе всего к мальчику, бросился в бассейн и вытащил ребенка. Параллельно кто-то вызвал скорую помощь.
Врачи приехали очень быстро. Медики около часа пытались реанимировать малыша, однако спасти его не удалось. Мальчик скончался в больнице.
О семье ребенка известно, что она считается благополучной, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.
Точные обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.
— По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека», — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Проверку также проводит прокуратура Ростовской области.
— Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
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