В Батайске Ростовской области продолжают разбираться в деталях ЧП, жертвой которого стал ребенок. Фото: СУ СК по РО.

В Батайске Ростовской области продолжаются разбираться в ЧП, в результате которого погиб ребенок. 23 июня маленький мальчик утонул в открытом бассейне одного из аквапарков. Рассказываем подробности гибели трехлетнего малыша в аквапарке под Ростовом на 25 июня 2026.

Подробности гибели трехлетнего малыша в аквапарке под Ростовом на 25 июня 2026

Женщина с двумя дочками семи и десяти лет и трехлетним сынишкой приехала в местный аквапарк. Поначалу все было спокойно, но потом мать отвлеклась на девочек и упустила младшего ребенка из виду.

Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент один из отдыхающих крикнул: «Ребенок в воде, спасите ребенка!».

— Все происходило на моих глазах. Вначале раздался крик, а потом я увидела мальчика, он был на поверхности воды. На нем не было ни жилета, ни нарукавников, — говорит женщина.

Помимо сына, в семье есть еще две дочери. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», первым отреагировал один из отдыхающих.

- Человек, находившийся ближе всего к мальчику, бросился в бассейн и вытащил ребенка. Параллельно кто-то вызвал скорую помощь.

Врачи приехали очень быстро. Медики около часа пытались реанимировать малыша, однако спасти его не удалось. Мальчик скончался в больнице.

Что известно о семье погибшего малыша

О семье ребенка известно, что она считается благополучной, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.

Точные обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.

— По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека», — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Врачи сделали все, что могли. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проверку также проводит прокуратура Ростовской области.

— Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

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