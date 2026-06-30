«Развились тяжелые осложнения»: В Ростове под суд пойдет врач, которого обвиняют в смерти 27-летней роженицы

Анна умерла через два дня после рождения дочки, так и не увидев ее. Фото: из архива семьи

В Ростове-на-Дону завершено расследование резонансного уголовного дела. Врач из Новочеркасска, которого обвиняют в смерти 27-летней роженицы, предстанет перед судом. Рассказываем главное.

Боль становилась невыносимой

Трагедия произошла 5 апреля. 27-летняя Анна, мама пятилетнего сына, поступила в местный роддом — вот-вот должен был появиться на свет ее второй ребенок, дочка. Женщина, как и в первый раз, планировала рожать с эпидуральной анальгезией — это метод обезболивания, при котором препарат вводится в пространство рядом со спинным мозгом.

Анна умерла за две недели до своего 28-летия. Фото: из архива семьи

В переписке с подругой женщина жаловалась, что врач ввел уже четыре дозы препарата, но боль не утихала, а становилась невыносимой.

— Когда это все закончится?! — написала она в одном из последних сообщений.

Связь оборвалась. Вечером муж приехал в больницу и узнал страшное: Анна в коме, дочь появилась на свет путем кесарева сечения. Роженицу перевезли в ростовскую клинику. Там, по словам родственников, у нее четыре раза останавливалось сердце. Вечером 7 апреля Анна скончалась, не приходя в сознание. Пятилетний сын и новорожденная дочь остались без мамы. Их растят теперь папа и бабушка.

Муж и сын встречали малышку Арину из больницы уже без Анны. Фото: из архива семьи

Что показали экспертизы

Первая экспертиза установила: причиной смерти стало острое дегенеративно-дистрофическое поражение центральной и периферической нервной системы. Оно развилось из-за попадания транексамовой кислоты в спинномозговую жидкость. Это вызвало кардиогенный шок и полиорганную недостаточность.

Адвокат семьи Анны Данил Бердичевский так объяснял выводы: препарат, который не должен был оказаться в ликворе, спровоцировал разрушение нервных клеток. Сердце перестало справляться с нагрузкой, отказали жизненно важные органы.

Семья ждала рождения второго ребенка. Фото: из архива семьи

Вторая экспертиза подтвердила эти выводы. В заключении прямо указано: введение транексамовой кислоты интратекально (в пространство рядом со спинным мозгом) является ключевым дефектом. Он состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациентки.

5 июня Следственное управление СКР по Ростовской области сообщило о задержании врача. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Воспитанием детей теперь занимаются их папа и бабушка. Фото: из архива семьи

Что установило следствие

По версии следствия, врач, принимавший роды, не проверил, какой препарат собирается вводить, и использовал средство, которое для этой процедуры не предназначено. Речь идет о транексамовой кислоте — кровоостанавливающем лекарстве, которое не является обезболивающим. В результате женщина впала в кому и скончалась через два дня.

- Пренебрегая своими профессиональными обязанностями, не удостоверившись в правильности применяемого препарата, обвиняемый ввел 27-летней пациентке, прибывшей на роды, лекарство, которое не предназначено для данной процедуры. В результате у потерпевшей развились тяжелые осложнения, которые впоследствии привели к ее смерти.

В ходе расследования представители ведомства провели судебно-медицинские экспертизы, изъяли медицинскую документацию, допросили сотрудников учреждения.

Сын еще долго ждал возвращения мамы из роддома. Фото: из архива семьи

— Доказательств, по данным следствия, собрано достаточно. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — прокомментировали в региональном СК.

Обвинение просит назначить наказание в пределах санкции статьи — до трех лет лишения свободы. Причины и другие обстоятельства произошедшего, а также виновных установит суд.

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