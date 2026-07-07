Фото: Мария Ленц/Предоставлено мамой выпускницы

Скандал с выпускницей в чулках в Таганроге всколыхнул волну обсуждений по всей стране. Эпатажный образ в ультракоротком платье, из-под которого виднелись края высоких кружевных чулок, разделил взрослых на два лагеря. Одни называют яркий наряд проявлением подросткового бунта и не демонизируют его, а другие же высказывают критику в отношении девятиклассницы. Ситуацию прокомментировали как городские власти, так и мама 16-летней девушки.

Рассказываем, что известно о скандале с выпускницей в чулках в Таганроге на 7 июля 2026.

Скандал с выпускницей в чулках в Таганроге на 7 июля 2026: что произошло

Скандал с выпускницей в чулках в Таганроге произошел во время вручения аттестатов в одной из школ приморского города. Школьница пришла на торжество в белом коротком платье без бретелей и короткой юбкой. Из-под подола был виден край белых кружевных чулок.

Наряд на церемонию вручения аттестатов обсуждают далеко за пределами Таганрога. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Со слов мамы, администрация учебного заведения обвинила девятиклассницу в непристойном виде, и выпускнице в таком виде вручать аттестат отказались.

Скандал с выпускницей в чулках в Таганроге на 7 июля 2026: школьница пришла в коротком платье и чулках

На фото, которое предоставила редакции «КП — Ростов-на-Дону» мама девятиклассницы, видно, какой наряд вызвал скандал с выпускницей в чулках в Таганроге. Школьница пришла в коротком платье и чулках на церемонию вручения аттестатов. Цвет наряда — белоснежный. Лиф платья без бретелей плотно облегает фигуру, плечи обрамлены воздушными бантами. Шифоновая юбка спереди и сзади предельно короткая, зато по бокам ниспадает пышными воланами почти до щиколоток, открывая взгляду ажурный край высоких белых чулок.

На шее — чокер с подвеской, а единственные яркие пятна на всем этом сияющем фоне — нежно-розовые босоножки на устойчивом каблуке и высокой платформе и такие же розовые пряди в волосах.

По словам стилиста, подростки часто пытаются надеть все и сразу, чтобы стать наряднее. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Оказалось, наряд мама и дочкой выбирали вместе. Увидели интересное платье в интернете и заказали, чтобы повторить образ японских кукол, которые нравятся девочке.

— Я увидела дочку как красивую куклу в этом наряде, — рассказала мама подростка. — Чулки в этом возрасте не смотрелись вульгарно. У нас даже мыслей не было о каком-то другом подтексте. К тому же, под юбкой у дочери были надеты специальные защитные шорты. Все было прикрыто — и грудь, и ягодицы.

Скандал с выпускницей в чулках в Таганроге на 7 июля 2026: что было дальше

Мама рассказала, что было дальше в скандале с выпускницей в чулках в Таганроге. По ее словам, после того как учитель и директор отказали в выдаче аттестата ее дочери в таком виде. Родительнице пришлось использовать весь свой дар убеждения, чтобы ее ребенку позволили подняться на сцену за документом также, как и другим детям. В итоге выпускница выбежала к микрофону и забрала аттестат.

Выпускница с мамой на торжестве. Фото: предоставлено мамой выпускницы

А сразу после вручения конфликт разгорелся сильнее. Маму вызвали в кабинет директора на воспитательную беседу.

Подтверждение этому «КП — Ростов-на-Дону» получила в администрации Таганрога. Там уточнили, что действительно девочка действительно пришла на выпускной в таком наряде.

— С родителями провели беседу. Но аттестат был вручен на сцене, и этому никто не препятствовал, — сообщили городские власти.

После чего несогласная с точкой зрения педагогов родительница поделилась случившимся на своей странице в соцсети. Но помимо поддержки подписчиков одновременно получила и волну хейта.

— Жаль, что мы живем в обществе, где столько взрослых людей не умеют адекватно выражать свое мнение, — написала она на своей странице. — В 10 классе я тоже выделялась, и учителя шептались за моей спиной. Говорили, что это непозволительно. Но мы обошли систему, и я не стала той, кем мне пророчили.

Наряд девушки - это пример тренда, который сейчас популярен у зумеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам мамы, оставаться в этой же школе дочка больше не планирует. Сейчас семья решает, перейдет выпускница в другое учебное заведение и доучится до 11 класса, или будет подавать документы в колледж.

Комментарий стилиста

Ольга РОДИНА, стилист

— Откровенный образ девушки можно отнести к ультрамодным сейчас стилям – викторианскому и бельевому. Викторианский стиль, вдохновленный эпохой королевы Виктории, включает такие элементы, как: корсеты, кринолины, многослойные юбки, воланы и рюши. Из бельевого стиля в этом году к нам пришли чулки, которые многие модницы носят, как гольфы, а не скрывают под одеждой. Но важно отметить, что все эти смелые детали нужно умело интегрировать в свой гардероб, чтобы не выглядеть вульгарно и неуместно. Именно так получилось у школьницы из Таганрога, которая надела все «лучшее» сразу. Но, если бы она сняла чулки и оставила бы только платье, то я уверена, что конфликта с директором школы не было бы. А в том образе, в котором пришла выпускница, можно отправиться разве что на тематическую вечеринку, но точно не на вручение аттестата. Вопрос: куда смотрела мама?

Дарья КАМЫНИНА, персональный стилист, победитель шоу «Модные игры» на ТНТ:

— Наряд девушки из Таганрога — это яркий пример тренда на эстетику Кокеткор, стиль, который сейчас популярен у зумеров. И вообще, подростки копируют образы из TikTok, клипов в Кей-поп-звезд, где корсеты, рюши, будуарные элементы в виде кружевных чулок, превращаются просто-напросто в часть молодежной моды. И для самих детей здесь часто вообще нет никакого сексуального подтекста. Это просто способ показать, что они смелые, необычные и могут надеть такой необычный наряд. Но, на мой взгляд, школа — это все-таки государственное учреждение, у которой есть свой регламент, порядок. Вручение аттестатов — это официальное мероприятие. С консервативной точки зрения, элементы бельевого стиля нарушают базовый дресс-код официального события. И на мой взгляд, выбор такого откровенного аутфита смещает фокус внимания с достижений выпускницы на эпатаж. Но хейт в отношении подростка — это слишком строгое наказание за подобный наряд.

Стилист считает, что в том образе, в котором пришла выпускница, можно отправиться разве что на тематическую вечеринку. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Поступали предложения от модельного агентства

В прошлом году розовое мини-платье выпускницы из Питера возмутило многих очень откровенным декольте. В соцсетях Викторию раскритиковали за выбор образа для последнего звонка: платье назвали безвкусным, вульгарным и больше подходящим для кабаре, а не для официального мероприятия, где присутствуют родители и учителя.

Тем не менее, скандал помог школьнице набрать больше подписчиков в своих соцсетях. Ей даже поступали предложения от модельного агентства. На выпускной девушка выбрала менее откровенный наряд, но с корсетом и открытыми плечами. Правда, похвастаться хорошими результатами в учебе не удалось – ЕГЭ Виктория сдала на 50 баллов.

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