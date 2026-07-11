Тело нашли у Зеленого острова: В Ростове утонул 16-летний подросток. Это четвертая смерть ребенка в воде с начала лета

Тело подростка нашли спасатели. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Утром 11 июля в Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили об очередной трагедии на воде. В донской столице утонул 16-летний подросток.

Тело нашли спасатели

Беда случилась в пятницу, 10 июля. По данным спасательного ведомства, тело юноши было обнаружено в акватории реки Дон в районе Зеленого острова. Сотрудники экстренных служб извлекли погибшего из воды.

В настоящее время точная картина произошедшего остается неизвестной. Все детали и причины, приведшие к трагедии, выясняются.

Случившееся на Зеленом острове — далеко не единичный эпизод. Согласно сводкам МЧС, с момента официального открытия купального сезона на водоемах Ростовской области зафиксирована гибель 21 человека, из которых трое - несовершеннолетние. И вот - четвертый случай...

Купаться можно только в специально оборудованных местах. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гибель на пляжах и в аквапарке

Известно, что 3 июля не менее драматичная ситуация сложилась в Боковском районе. Двое подростков отправились поплавать, но один из них так и не вернулся домой.

Очевидец заметил на берегу реки Чир молодого человека в бессознательном состоянии. Когда пострадавшего привели в чувство, выяснилось, что его 16-летний товарищ остался под водой. Прибывшие спасатели обнаружили тело погибшего, а выжившего парня доставили в медучреждение.

С начала купального сезона на Дону утонул 21 человек. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

А 23 июня еще одна трагедия унесла жизнь маленького ребенка в одном из батайских аквапарков. В открытом бассейне развлекательного центра утонул трехлетний мальчик. Региональный Следственный комитет квалифицировал это как оказание небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.

Через два дня, 25 июня, водная стихия унесла жизнь еще одного подростка. В районе хуторов Новоровенецкий и Васецкий Красносулинского района на карьере погиб 15-летний юноша. По предварительным данным, он не умел плавать и в момент, когда начал тонуть, рядом не оказалось никого из взрослых.

Жизненно важные правила от спасателей

В разгар летнего сезона региональное управление МЧС вновь призывает жителей к бдительности. Для того чтобы отдых у воды не обернулся бедой, необходимо соблюдать простые рекомендации:

Детей нельзя оставлять без присмотра. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Купайтесь исключительно в специально отведенных и проверенных местах;

- Не упускайте из виду детей, контроль должен быть постоянным;

- Категорически исключите спиртные напитки во время пляжного досуга.

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