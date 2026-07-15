Защитные костюмы, мешки и лопаты: Как берег Таганрогского залива очистили от следов нефтепродуктов

В Таганроге ликвидировали последствия загрязнения побережья Таганрогского залива. Фото: МАХ-канал Светланы Камбуловой

Утром 15 июля в Таганроге Ростовской области, в районе рыбацкого поселка Богудонии, специалисты отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города совместно с волонтерами, студентами и представителями нефтяного предприятия приступили к уборке побережья Таганрогского залива. Поводом послужили сообщения местных жителей о следах нефтепродуктов.

Глава Таганрога сообщила о ликвидации загрязнения в районе Богудонии. Фото: МАХ-канал Светланы Камбуловой

Взяты пробы воды

Для координации действий всех служб и оперативной организации работ был создан штаб под руководством заместителя главы города.

- Егор Долматов координирует действия всех служб в режиме реального времени, чтобы максимально эффективно организовать работы по очистке береговой линии, - рассказала мэр Таганрога Светлана Камбулова. - Уже сегодня утром приступили к активной уборке.

Специалисты собрали загрязненный песок. Фото: МАХ-канал Светланы Камбуловой

Для уборки люди наделы белые защитные костюмы, плотные перчатки и респираторы. Специалисты разделились на группы. С помощью лопат и мешков они собирали песок с мазутом, чтобы затем вывезти его для безопасной утилизации.

Параллельно с очисткой были взяты пробы воды. Их направят в лабораторию для детального анализа, чтобы оценить возможное влияние на экосистему. А мониторинг будет продолжаться на постоянной основе.

- Подчеркну, что все службы, контролирующие данный вопрос, продолжают мониторинг, - добавила Светлана Анатольевна. - Совместными усилиями основные загрязнения ликвидированы, возможные экологические последствия минимизированы.

В районе Богудонии обнаружили загрязнение нефтепродуктами. Фото: МАХ-канал Светланы Камбуловой

«Таганрогский залив — наша общая жемчужина»

Стоит напомнить, что еще 13 июля, после появления в соцсетях сообщений о возможном загрязнении залива в связи с атакой БПЛА на терминал нефтепродуктов, комиссия в составе сотрудников отдела охраны окружающей среды, представителей предприятия и рыбоохраны провела обследование побережья от переулка Некрасовского до бывшей территории «Рыбзавода».

Тогда обширных следов нефтепродуктов не выявили, поверхность воды визуально оставалась чистой, нефтяных пятен и погибшей рыбы не обнаружили, городские пляжи также оказались в порядке.

Были взяты пробы воды. Фото: МАХ-канал Светланы Камбуловой

Однако 14 июля в соцсетях вновь появились фото со следами вещества на отдельных участках, и комиссия оперативно выехала на повторное обследование.

На этот раз следов нефтепродуктов на пляжах не нашли, но загрязнение зафиксировали в районе Богудонии.

- Таганрогский залив — наша общая жемчужина, и сохранение его экологии — задача, которая требует объединения усилий власти, бизнеса и горожан, - подчеркнула мэр приморского города и поблагодарила всех, кто вышел на помощь.

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В Таганроге ликвидировали загрязнение побережья в районе Богудонии. Видео: МАХ-канал Светланы Камбуловой

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