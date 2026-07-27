«Мы просто задыхаемся»: Жители Батайска и соседних поселков жалуются на резкий химический запах

Чиновники выезжали на место, где ощущается химический запах. Фото: MAX-канал Сергея Комарова.

Жители западной части Батайска, а также соседних поселков Койсуг и Красный Сад Азовского района бьют тревогу из-за регулярного появления в воздухе резкого химического запаха. Люди сообщают, что особенно сильно он ощущается в ночное время, вызывая ухудшение самочувствия.

Региональные и местные власти отреагировали на жалобы и проводят выездные проверки, пытаясь установить конкретный источник загрязнения.

«Мы просто задыхаемся»

Первыми тревогу забили жители города Батайска, в частности жилого района Койсуг (ЗЖМ). Так, в телеграм-канале губернатора начали появляться комментарии, в которых происходящее они называли «химической атакой».

По словам людей, химический запах ощущается по ночам. Фото: MAX-канал Сергея Комарова.

Вот что написала жительница от лица соседей:

— Мы просто задыхаемся. С недавних пор каждую ночь наш район накрывает ужасный, тошнотворный запах жженой резины и едкой химии. Спать невозможно: даже с закрытыми окнами запах проникает в квартиры. У людей - головные боли, тошнота, страдают дети, пожилые и аллергики.

Жители высказали предположение о возможном источнике проблемы, указав на работающее поблизости предприятие. По их мнению, в дневное время обстановка более благополучная, а выбросы происходят именно по ночам. Люди потребовали провести проверку качества воздуха в с 2:00 до 4:00 ночи, полагая, что дневные замеры не отразят реальной картины загрязнения.

«В воздухе превышен фенол»

Первые лабораторные исследования подтвердили обоснованность жалоб. По поручению регионального Управления Роспотребнадзора специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» отобрали пробы атмосферного воздуха по конкретным адресам в Батайске на улицах Томской и Минской.

В правительстве области сообщили результаты проверки:

— По результатам проведенных исследований по адресу: г. Батайск, ул. Томская, 73, было установлено превышение предельно допустимой концентрации фенола в атмосферном воздухе.

Специалисты взяли пробы воздуха. Фото: MAX-канал Сергея Комарова.

Информация о выявленном превышении была направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, а также в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия мер в рамках их полномочий по надзору за охраной атмосферы.

Выездные рейды

Власти организовали специальный выезд в западную часть Батайска, откуда поступает наибольшее количество жалоб.

— В обследовании приняли участие министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева, глава города Батайска Валентин Кукин, специалисты минприроды Ростовской области, администрации города, а также жители, — сообщили в правительстве области. - В ходе выезда были осмотрены территории, на которые указывают жители как на возможные источники запаха.

Также было объявлено о готовящихся мерах воздействия на бизнес:

— В отношении лиц, осуществляющих производственную деятельность в промышленной зоне, готовятся предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. После их направления министерством будет решаться вопрос о согласовании контрольно-надзорных мероприятий.

Жалобы из Койсуга и Красного Сада

На прошлой неделе ситуацию прокомментировал глава Азовского района Сергей Комаров, где в поселках Койсуг и Красный Сад люди продолжают сетовать на химический запах.

— По моему поручению заместитель главы администрации по вопросам сельского хозяйства, экологии и природопользования Алексей Тумащик совместно с сотрудниками земельного комитета и со специалистами из Минприроды РО выезжал для детального разбора ситуации, — отметил чиновник.

Результатом рейда стало обнаружение объекта, который теперь подлежит пристальной проверке:

— По результатам проведенных выездных обследований определен объект, требующий проведения проверочных мероприятий для установления его возможной причастности к возникновению неприятного запаха.

Название предприятия не называется, но местные жители надеются, что резкий запах, который мешает жить, скоро исчезнет навсегда.

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