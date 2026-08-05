«Денег может не оказаться»: Юрист объяснил, смогут ли получить компенсацию водители автомобилей, сгоревших после пожара на АЗС в Ростове

В ночь на 5 августа в Ростове произошел пожар. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа в Ростове произошло сразу два пожара. Сначала загорелась заправка на проспекте Королева, потом вспыхнул 21 автомобиль и здание во дворе на проспекте Космонавтов. По подозрению в причастности к возгораниям задержан 43-летний мужчина, возбуждено уголовное дело. Но десятки пострадавших интересует вопрос о том, кто теперь возместит им ущерб. За ответом «КП — Ростов-на-Дону» обратилась к ростовскому адвокату Михаилу Ревякину.

Напомним, по данным донского главка, ночью мужчина приехал на заправку и залил топливо в емкости в автомобиле. В этот момент емкости загорелись. Водитель перегнал вспыхнувшее авто в один из дворов, и пламя перекинулась на припаркованные там машины.

- Заправлялся и вспыхнул в машине на заправке. Пытался тушить. Выкинул куб первый. Пытался отъехать, второй загорелся. Заехал во двор, пытался потушить, но пламя уже было большое, — рассказывал подозреваемый во время задержания.

По закону платить за пепелище должен сам виновник. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Что грозит водителю

Полиция уже завела уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Однако адвокат считает, что в ходе расследования статью могут изменить.

- Умысел пока не доказан. Чтобы вменить эту статью, нужно подтвердить, что мужчина специально хотел сжечь АЗС и машины, — рассуждает Михаил. — С учетом размера ущерба и всех деталей я бы квалифицировал его действия как причинение крупного ущерба по неосторожности. Это статья 168 Уголовного кодекса. Наказание по ней мягче. Если водитель не возместит ущерб, ему реально грозит от шести до 12 месяцев колонии.

Надежда на страховку есть не у всех. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кто возместит ущерб

По закону компенсировать ущерб от пожара должен сам виновник произошедшего. Компенсации от государства в таких случаях не предусмотрены.

- Пострадавшие могут подать гражданские иски к водителю как в рамках уголовного дела, так и отдельно. Так как вред был причинен преступлением, люди вправе требовать еще и компенсацию морального вреда, - говорит эксперт. - Но у виновника денег может не оказаться. Что делать тогда?

По словам Михаила, если у водителя не окажется ни средств, ни дорогого имущества, есть два законных варианта получить выплаты с юридических лиц.

Если с самого виновника взять нечего, есть два законных варианта получить деньги. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Во-первых, нужно проверить, не работал ли мужчина на какую-то организацию, — советует адвокат. — Если выяснится, что он скупал бензин, выполняя трудовые обязанности, то ответственность ложится на работодателя. Согласно Гражданскому кодексу, компания отвечает за вред, причиненный ее сотрудником. И совершенно неважно, был ли водитель оформлен официально.

Кроме того, иск можно предъявить к владельцу заправки или, если АЗС открыта по франшизе,— к правообладателю. Основания для этого появятся, если окажется, что заправка не проконтролировала технику безопасности при заливе топлива в Еврокубы. Причем это возможно даже с учетом того, что пострадала сама АЗС.

Полиция возбудила дело об умышленном уничтожении имущества. Фото: МВД РО.

Поможет ли страховка

Надежда на страховку есть не у всех. Адвокат подчеркивает: обычный полис в этой ситуации совершенно бесполезен.

- ОСАГО не имеет никакого отношения к случившемуся, — предупреждает Михаил. — А вот добровольное страхование КАСКО сработает. Но тут нужно внимательно изучить договор. Если машина была застрахована на полную стоимость, компания вернет все. Если же страховая сумма составляла, к примеру, один миллион рублей, то выплатят ровно миллион. Даже если сгоревшее авто стоило в два раза дороже.

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